Chystá se akce proti Oganesjanovi. Tam, kde byl Rakušan
16.11.2025 19:41 | Monitoring
Podnikatel vystupující jako MikeJePan, vlastním jménem Mike Oganesjan, je obviňován z kriminálních aktivit. Akce plánovaná na 19. listopadu před budovou Ministerstva vnitra má upozornit na údajné spojení podnikatele se špičkami policie.
Tým Oganesjana (včetně Vojtěcha Pšenáka a Oldřišky Blujové) je obviňován z organizované šikany, pronásledování a zneužívání soukromí. V minulosti se oběťmi útoků této skupiny stal redaktor Deníku TO Pavel Cimbál či Ivan Smetana z KTV Live. Podle některých zdrojů (např. arménských bezpečnostních služeb) je spojován s ukrajinskou rozvědkou. Spory mezi Oganesjanem a aktivistou Pavlem Cimbálem jsou součástí širšího konfliktu na tuzemské aktivistické scéně. V říjnu 2024 Cimbál podává trestní oznámení na MikeJePana, Oldřišku Blujovou a další za šikanu. MikeJePan to komentuje ironicky: „Debil Cimbál podal TOčko na mě... V SSSR možná, ale v ČR se nejdříve zahájí úkony.“ V dubnu 2025 dochází k osobnímu setkání, kdy je Oganesjan terčem dalšího trestního oznámení, tentokrát za vyhrožování.
V srpnu skupina polila vchod maďarské ambasády rudou barvou, aby upozornila na údajné spojení maďarské a ruské vlády. Policie nezakročila a celý incident řešila jako podezření na přestupek.
8. listopadu 2025 tým Oganesjana (včetně Vojtěcha Pšenáka) natáčí před domem nově zvoleného poslance Jindřicha Rajchla. Rajchl skupinu obvinil, že pronásledovali a vyděsili jeho 16letou dceru (natáčeli okna jejího pokoje, rušili noční klid). Policie zasahuje. Oganesjan tvrdí, že to byla „náhodná reportáž“ a dcera byla jen kolemjdoucí.
Arménský influencer Oganesjan žijící v Česku pod pseudonymem MikeJePan (nebo „Velký péro Mike“, „Detektiv Mike“) vede kampaň proti údajným kolaborantům a extremistům. Tyto aktivity monetizuje přes platformu HeroHero. Už v únoru 2025 vyšel článek na PageNotFound.cz, kde je popsán jako zakladatel Discord serveru „Mladí a nadržení“ (2010). Ten sloužil ke sdílení neonacistického obsahu, ukradených sexuálních videí a jiného nelegálního materiálu. Oganesjan se na serveru prezentoval jako „Král nadrženců“ a měl přímý vliv na obsah. On to popírá nebo bagatelizuje, ale důkazy (screenshoty, svědectví) ukazují opak.
Národní demokracie nyní pořádá demonstraci proti tomu, co pořadatel Miroslav Kelnar vnímá jako krytí influencera orgány činnými v trestním řízení.
