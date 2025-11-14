Havel (TOP 09): Rajchl ve Výboru pro obranu? Výsměch všem, kteří odsuzují ruskou agresi

16.11.2025 18:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k získání postu místopředsedy Výboru pro obranu Jindřichem Rajchlem.

Foto: TOP 09
Popisek: Matěj Ondřej Havel

Extremisté byli v české Sněmovně zastoupeni vždy. Stejně jako v jiných civilizovaných západních demokraciích ale i u nás platilo pravidlo, že se těm nejhorším a nejradikálnějším nedávají reprezentativní, klíčové funkce. Tato hráz po říjnových volbách padla a křeslo teď dostává jeden za druhým. Vrcholem toho je včerejší zvolení proruského Jindřicha Rajchla místopředsedou výboru pro obranu. Tento - v době ruské agrese důležitý - výbor teď bude kvůli nové koalici spoluřídit všehoschopný, morálně i hodnotově problematický člověk.
Výsměch všem, kteří odsuzují ruskou agresi, a myslí to s obranou České republiky vážně.

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
autor: PV

Diskuse obsahuje 10 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

