Havel (TOP 09): Rajchl ve Výboru pro obranu? Výsměch všem, kteří odsuzují ruskou agresi

Extremisté byli v české Sněmovně zastoupeni vždy. Stejně jako v jiných civilizovaných západních demokraciích ale i u nás platilo pravidlo, že se těm nejhorším a nejradikálnějším nedávají reprezentativní, klíčové funkce. Tato hráz po říjnových volbách padla a křeslo teď dostává jeden za druhým. Vrcholem toho je včerejší zvolení proruského Jindřicha Rajchla místopředsedou výboru pro obranu. Tento - v době ruské agrese důležitý - výbor teď bude kvůli nové koalici spoluřídit všehoschopný, morálně i hodnotově problematický člověk.
Výsměch všem, kteří odsuzují ruskou agresi, a myslí to s obranou České republiky vážně.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
autor: PV