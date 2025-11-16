Etzlerův další výstup. Drsně sjel poslance Vondráčka

Před mnoha lety Tomáš Etzler proslul jako první Čech, který obdržel prestižní cenu Emmy. Od té doby je ale jeho kariéra poznamenaná přiznaným alkoholismem a vyhořením, které přikládá svému působení v Číně. Poslanec Libor Vondráček se vymezil proti označování strany SPD za fašistickou. Tuto nálepku označil za neopodstatněnou i soud.
Snad dvacetkrát jsem od září slyšel z úst těchto prokazatelnou jasnou lež, že “SPD je soudem uznané fašistické hnutí”.— Libor Vondráček ?? Svobodní ????jihočeský poslanec (@vondraczech_cz) November 15, 2025
Pro údajně jedinou stranu bez korupce, která má plná ústa demokracie, jsou všichni napravo od STANu “nacisté, extremisté, šejdíři, posluhovači olygarchů”.
pic.twitter.com/kKpNqB2hgi
Tato obhajoba ale bývalého novináře popudila.
Oligarcha se píše s měkkým i ty tupče.— Tomas Etzler (@tvtomas) November 16, 2025
Etzler je známý svým vystupováním bez filtru. Jedna z nejvýraznějších afér se týká Etzlerova tweetu z října 2021, kde napsal: „Neočkovaní neumírají dostatečně rychle.“ Tento příspěvek, který měl za cíl kritizovat hesitanci vůči očkování během pandemie, vyvolal obrovskou vlnu kritiky za podněcování k nenávisti a hanobení skupiny lidí. Epizoda s bratrem Miroslavem Etzlerem (2021) zesílila debatu o jeho postoji k neočkovaným, když herec onemocněl a Etzler nereagoval změnou názoru. Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová na novináře tehdy podala trestní oznámení na Nejvyšší státní zastupitelství pro podezření z trestných činů podle § 355 (hanobení skupiny osob) a § 356 (podněcování k nenávisti).
Nepřeju Etzlerovu bráchovi smrt ani rychle ani pomalu.— Tereza Jezinka (@JezinkaTereza) November 26, 2021
Ale o mně je známo, že jsem zaostalá a málo progresivní.https://t.co/aTahikRRIj pic.twitter.com/UuLPsSbf5j
V jiné instanci vyvolal Tomáš Etzler prostě údiv, když nabyl přesvědčení, že atentát na Donalda Trumpa byl sehraným divadlem.
Pan Etzler asi naznačuje, že pan Trump měl v kapse při střelbě kečup . pic.twitter.com/0BoPTyx23M— Sakalas (@Sakalas15) July 29, 2024
Ať je motiv Tomáše Etzlera pro další a další výbuchy na sociálních sítích jakýkoliv, jedno je zřejmé. Jak informovala i Česká televize, soud uznal, že označení SPD za extremistickou stranu je neopodstatněné.
autor: Michal Poláček