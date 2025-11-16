Etzlerův další výstup. Drsně sjel poslance Vondráčka

16.11.2025 19:05 | Monitoring

Bývalý novinář České televize Tomáš Etzler opět neudržel nervy na uzdě. A vulgárně napadl nově zvoleného poslance Libora Vondráčka na sociálních sítích. Během let Etzler proslul svou popudlivostí.

Etzlerův další výstup. Drsně sjel poslance Vondráčka
Foto: Repro Youtube
Popisek: Tomáš Etzler, novinář, bývalý zpravodaj v Číně

Před mnoha lety Tomáš Etzler proslul jako první Čech, který obdržel prestižní cenu Emmy. Od té doby je ale jeho kariéra poznamenaná přiznaným alkoholismem a vyhořením, které přikládá svému působení v Číně. Poslanec Libor Vondráček se vymezil proti označování strany SPD za fašistickou. Tuto nálepku označil za neopodstatněnou i soud
 


Tato obhajoba ale bývalého novináře popudila.
 

Etzler je známý svým vystupováním bez filtru. Jedna z nejvýraznějších afér se týká Etzlerova tweetu z října 2021, kde napsal: „Neočkovaní neumírají dostatečně rychle.“ Tento příspěvek, který měl za cíl kritizovat hesitanci vůči očkování během pandemie, vyvolal obrovskou vlnu kritiky za podněcování k nenávisti a hanobení skupiny lidí. Epizoda s bratrem Miroslavem Etzlerem (2021) zesílila debatu o jeho postoji k neočkovaným, když herec onemocněl a Etzler nereagoval změnou názoru. Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová na novináře tehdy podala trestní oznámení na Nejvyšší státní zastupitelství pro podezření z trestných činů podle § 355 (hanobení skupiny osob) a § 356 (podněcování k nenávisti). 
 



V jiné instanci vyvolal Tomáš Etzler prostě údiv, když nabyl přesvědčení, že atentát na Donalda Trumpa byl sehraným divadlem. 

 

 

Ať je motiv Tomáše Etzlera pro další a další výbuchy na sociálních sítích jakýkoliv, jedno je zřejmé. Jak informovala i Česká televize, soud uznal, že označení SPD za extremistickou stranu je neopodstatněné. 

 

 

autor: Michal Poláček

