„Už to nemůžu vydržet!“ Schillerová nezvládla Jurečku

V první hodině svých Otázek moderátor Václav Moravec řídil debatu Aleny Schillerové z hnutí ANO, ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL, bývalého guvernéra centrální banky Jiřího Rusnoka a ekonoma Davida Marka. Moravec hned v úvodu oznámil, že se snažil pozvat i ministra financí v demisi Zbyňka Stanjuru (ODS). Ale dostal košem. „Pro úplnost. Do dnešních Otázek jsme logicky zvali i ministra financí v demisi Zbyňka Stanjuru, který však pozvání nepřijal,“ oznámil Moravec před kamerami.
A pak odstartoval debatu samotnou.
Pokud jde o střet zájmů. Schillerová má jasno. „Andrej Babiš v tuto chvíli není v žádném střetu zájmů. On je řadový poslanec. Kdyby byl jmenován premiérem, tak by se ocitl ve střetu zájmů a pak by měl třicet dní na to, aby ho vyřešil,“ prohlásila Schillerová.
Upozorňovala, že lidé věděli, že Andrej Babiš vlastní Agrofert, a hnutí ANO přesto vyhrálo volby v podstatě drtivě. Schillerová však před kamerami oznámila, že Babiš situaci vyřeší. „Jsem oprávněna říct, že on učiní nevratné kroky,“ nechala se slyšet Schillerová s tím, že v tuto chvíli není v zájmu Agrofertu, aby zmiňoval řešení tohoto problému příliš brzy.
Veřejnosti může Babiš své řešení představit den před jmenováním či v den jmenování. Tak to vidí Alena Schillerová.
Marian Jurečka prohlásil, že by bylo dobré, kdyby Andrej Babiš předestřel své řešení na mimořádné schůzi Sněmovny. Na takové vysvětlení mají podle Jurečky právo všichni čeští voliči. Včetně voličů ANO. „Fakt to nechci hrotit. Chci se na to dívat naprosto racionálně a věcně,“ zdůraznil Jurečka.
Rusnok přidal jeden konkrétní příklad. Babišovu situaci srovnal s konkrétní situací ve fotbale.
S Babišem se to má prý tak, jako kdyby ve fotbale rozhodčí posuzoval jeden konkrétní zápas a současně vlastnil jeden z klubů, jejichž utkání soudcuje. Také Babiš na jedné straně vlastní firmu, která čerpá české i evropské dotace, ale současně jako premiér má vliv na stanovení pravidel pro čerpání národních dotací.
Schillerová oponovala, že prezident Pavel se pohybuje „nad rámcem ústavy, nikoli v mantinelech ústavy, když po Babišovi požaduje, aby veřejně promluvil o tom, jak situaci se střetem zájmů vyřeší. Babiš prý k veřejnosti promluví, ale kdy se tak stane, bude podle Schillerové čistě na Babišovi.
Jurečka připomněl, že pokud vláda sníží firmám daně, pomůže tím i Agrofertu. Konkrétně u Agrofertu prý reálně pomůže částkou 150 milionů korun.
Václav Moravec poté přehodil diskusní výhybku k programovému prohlášení vlády Andreje Babiše.
Marek a Rusnok se shodli, že programové prohlášení obsahuje pár zajímavých nápadů, ale podle obou ekonomů je třeba se zamyslet také nad tím, z čeho se zaplatí.
Moravec tady připomněl, že od ledna 2026 se vláda v Německu chystá zlevnit elektřinu firmám, na což bude muset reagovat i česká vláda. A to bude něco stát.
David Marek má za to, že i kdybychom firmám stran elektřiny zlevnili všechno, české firmy budou muset tak jako tak platit desítky eur navíc oproti německým firmám.
Schillerová slibovala, že vláda Andreje Babiše firmám pomůže. Jurečka to ocenil, ale jedním dechem varoval, aby se nepomáhalo plošně, protože každé euro či koruna, kterou si budeme muset půjčit, nás vyjde velmi draho. Kvůli úrokům.
Podle Rusnoka bude třeba řešit míru ekonomického zatížení klasických zaměstnanců oproti mnohem menšímu zatížení OSVČ. „Začalo se to posuvat, ale teď se to zastaví,“ posteskl si Rusnok.
Jurečka prohlásil, že je na nové vládě, co si označí za prioritu. Nová vláda podle Jurečky prostě musí jasně říct, že na všechno peníze nejsou.
A tady se Schillerová začínala zlobit a hlásila se o slovo.
„Já už to fakt jako nemůžu vydržet!“
„Tak ještě když vydržíte chvilinku, dostanete prémii,“ brzdil ji Moravec.
„Pane vicepremiére, nestydíte se, není vám hanba za to, co tady říkáte?“ uhodila na Jurečku.
Obořila se na něj, že v jeho resortu schází skoro třináct miliard korun, a tepala ho, aby se opravdu hodně snažil je sehnat. Jde o peníze na rok 2025.
Jurečka ubezpečoval, že realita bude taková, že rozpočet bude v pořádku, protože ministerstva mají každý rok nespotřebované peníze, s nimiž lze pracovat.
„Každý resort si dělá trochu vatu,“ potvrdil Rusnok, „protože neví, co bude a jestli na něj budou na Ministerstvu financí hodní,“ podotkl Rusnok s tím že každý ministr si musí nechat v rezervě aspoň něco, kdyby se objevilo něco, co prostě bude třeba zaplatit. „Život je mnohem bohatší, než jsou tabulky na ministerstvu,“ poznamenal Rusnok.
Schillerová poté zdůraznila, že končící ministr financí Zbyněk Stanjura by měl konečně dorazit na rozpočtový výbor a odpovídat na otázky poslanců.
Ona sama má prý zjištěno, že v rozpočtu schází přes 83 miliard. Kupříkladu na dostavbu železničních a silničních tras, což považuje za velký problém.
Jurečka dal najevo, že dokončení dopravních staveb považuje za zásadní. Ale současně je třeba mít na paměti, že si dnes půjčujeme peníze vůbec nejdráže v moderní historii Česka. Narůstající státní dluh nás vyjde velmi draho. „Půjčujeme si nejdráž,“ varoval Jurečka.
Stejně tak varoval, že sliby budoucí vlády, že zruší koncesionářské poplatky, neznamenají nic jiného, než že ty peníze zaplatí lidé stejně, jen v různých daních, a vyjde je to ještě dráž, upozorňoval Jurečka.
Alena Schillerová ujišťovala kolegy i ve studiu i diváky, že podobná rozpočtová katastrofa, jakou napáchala tato odcházející vláda Petra Fialy (ODS), už se nebude opakovat.
Jurečka kontroval, že budoucí vláda ANO, SPD a Motoristů se chystá provést kroky, které budou bolet ty, kteří dnes pracují, ale jednoho dne budou v důchodu. A až budou v důchodu, budou je dnešní kroky ANO, SPD a Motoristů bolet.
Měl na mysli např. zastropování věku odchodů do důchodu na 65 letech.
David Marek a Jiří Rusnok dali Jurečkovi za pravdu. Schillerová kontrovala, že chce rozpočet posílit penězi, které má získat daňová kobra zaměřená proti práci načerno. „Tohle bude naše práce,“ upozorňovala Schillerová.
Jurečka oponoval, že na boj s prací načerno se zaměřovala i Fialova vláda a plody její práce teď vládě Andreje Babiše spadnou do klína.
„Nám spadne do klína jen spousta práce,“ ohradila se Schillerová.
autor: Miloš Polák