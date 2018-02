Mecenášský klub Národního divadla rozdělil výnosy loňského roku

Příspěvkem byla podpořena například realizace projektů KYLIÁN Baletu Národního divadla, hostování Brodský/Baryšnikov v rámci festivalu Pražské křižovatky, Opera Nova – přehlídka současného hudebního divadla, nová inscenace souboru Laterny magiky ZAHRADA, nebo vystoupení dirigenta Marce Minkowského v koncertní verzi LA CLEMENZA DI TITO ve Stavovském divadle. Mecenáši dále přispějí na nákup funkčního tréninkového oblečení pro tanečníky, podpoří Baletní přípravku a Archiv ND – záchranu pokladů Archivu ND.

Členové výboru Mecenášského klubu v roce 2017

Za mecenáše ve výboru zasedají:

Kateřina Zapletalová, předsedkyně výboru

PhDr. Olga Foglarová

Mika Gregorová

Karel Janeček, Ph.D.

Zuzana Janečková

Matyáš Kodl

Jitka Pantůčková, Ph.D.

Jana Poljaková

JUDr. Martin Mikyska

Ing. Petr Sedlecký

Magdalena Souček

PhDr. Jiří Šiler

Ing. Věra Výtvarová

Za Národní divadlo ve výboru zasedají:

prof. MgA. Jan Burian, ředitel ND

Filip Barankiewicz, Balet ND

Ing. Jana Dvořáková, Ph.D., Laterna magika

Mgr. Silvia Hroncová, Opera ND

MgA. Daniel Špinar, Činohra ND

