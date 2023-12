Ministerstvo obrany: Vedením projektu F-35 pověřila ministryně Petra Hromka

reklama

Prvním úkolem bude smlouva

Petr Hromek, bývalý pilot a velitel vzdušných sil v letech 2018 až 2020, bude mít na starosti implementační fázi. Jeho prvním úkolem po novém roce bude podpis všech pěti smluv na pořízení letounu a jeho zbraňových systémů (rakety vzduch-vzduch středního doletu AMRAAM, řízené a neřízené bomby, rakety vzduch-vzduch krátkého doletu Sidewinder, klamné prostředky Chaff, Flares). Smlouva musí být podepsána nejpozději do března. Do té doby totiž platí americká nabídka.

„Pověření touto funkcí beru jako velkou výzvu. Nejde totiž jen o koordinaci pořízení těchto letounů a jejich integrace do vzdušných sil, ale rovněž o jejich implementaci do armády. Letouny F-35 totiž mají přesah do všech jejích složek, “ uvádí Hromek a pokračuje: „Není to jenom letadlo. Je to senzor, který získává obrovské množství informací, jež bude zprostředkovávat ostatním vojákům na bojišti.“

Dalším úkolem týmu Petra Hromka bude zahájit výstavbu infrastruktury. Ta začne rekonstrukcí vzletové a přistávací dráhy v Čáslavi v roce 2026. „Dráha je z 50. let minulého století. Její generální oprava je nutná tak jako tak, ale v rámci rekonstrukce začnou už první práce pro přípravu výstavby nemovité infrastruktury určené pro zabezpečení provozu a údržbu letounu F-35,“ vysvětluje Petr Hromek. Jde nejen o hangáry, ale také o zázemí obou letek, jak pilotního, ale i technického personálu a výcvikový trenažer.

Tým projektu F-35

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 10% Nevadí 87% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 17185 lidí

Jako ředitel projektu bude mít Petr Hromek na starost koordinaci čtyř týmů. První je v podřízenosti sekce vyzbrojování a akvizic MO a na starosti bude mít samotný nákup letounů a zbraňových systémů. Další tým je implementační a řídí ho sekce rozvoje sil MO. Třetí pak má na starosti infrastrukturu a poslední se bude zabývat bezpečnostní správou projektu. „Důležitým úkolem bude právě bezpečnostní správa celého projektu, protože musíme ochránit i informace od americké strany a nesmí dojít k jejich kompromitaci. Můj řídící tým pak bude mít za úkol dohlížet na plnění harmonogramu projektu a koordinovat jednotlivé úkoly,“ vysvětluje Petr Hromek s tím, že jeho tým bude čítat do dvaceti osob, další desítky budou do projektu F-35 přispívat v rámci svých odborností.

První splátka ihned po podpisu smlouvy

První splátku by Ministerstvo obrany zaplatilo ihned po podpisu smlouvy, tedy už příští rok. Česká republika bude platit v dolarech a musí počítat i s kurzovým rizikem, které je zohledněno také v programu financování „Udržení a rozvoj schopností nadzvukového letectva II“. Pořízení nových letounů bude stát resort obrany až 150 miliard korun. Splátky za letoun jsou rozloženy do 11 let (do roku 2024 včetně – tedy 11 let) a z rozpočtu ukrojí 7 %. „Maximálně však až 10 % ročně, protože ještě vedle samotného pořízení musíme počítat s provozem současné flotily letounů JAS-39 Gripen,“ dodává Hromek.

Prvních 12 strojů bude vyrobeno ve Spojených státech amerických a další 12 pak v Itálii. Prvních šest letounů bude dodáno v roce 2029. Dalších šest pak v roce 2031. Každý další rok pak po čtyřech kusech s tím, že posledních 12 bude právě z italského závodu Cameri, kde bude zabezpečována i tzv. vyšší úroveň oprav strojů F-35.

Psali jsme: Ministerstvo obrany: Univerzita obrany se opět představí na veletrhu Gaudeamus Ministerstvo obrany: Situace v podniku VOP CZ směřuje ke stabilizaci Ministerstvo obrany: Nová Obranná strategie ČR reaguje na výrazné zhoršení bezpečnostní situace Ministerstvo obrany: F-35 - Reakce na nepřesné a zavádějící informace

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE