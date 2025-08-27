Ministerstvo spravedlnosti: Informační kampaň k novele trestního zákoníku

28.08.2025 7:23 | Tisková zpráva

Ministerstvo spravedlnosti představilo novou informační kampaň „Spravedlivá spravedlnost“.

Ministerstvo spravedlnosti: Informační kampaň k novele trestního zákoníku
Foto: justice.cz
Popisek: Ministerstvo spravedlnosti ČR

Jejím cílem je veřejnosti přiblížit zásadní změny přinášené novelou trestního zákoníku a zároveň předejít mýtům, které se kolem této novely vytváří. Kampaň tak reaguje na potřebu jasné, přímé a strategické komunikace všech zásadních změn, které Ministerstvo spravedlnosti v posledních téměř čtyřech letech představilo. Samotná novela pak klade důraz na modernizaci a efektivitu české justice.

„Edukativní kampaní reagujeme na různé dezinformace, které se kolem novely vyrojily. Za jejím vznikem stojí velké úsilí a snaha o jasnější komunikaci. Zvolili jsme proto i unikátní grafickou podobu, která čtenářům pomůže vysvětlit jednotlivé body. Novela samotná vznikla ve spolupráci s odborníky jak z neziskového sektoru, tak akademické sféry a je zásadním krokem k dosažení moderní a efektivní justice. Velmi děkuji všem, kteří se na ní podíleli svými podněty. Věříme, že projekt ‚Spravedlivá spravedlnost' pomůže veřejnosti porozumět těmto změnám a jejich přínosu pro společnost,“ uvedla ministryně spravedlnosti Eva Decroix.

Psali jsme:

Ministerstvo spravedlnosti: Veřejně dostupné informace týkající se spisu 50 T 4 / 2017
Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje první část auditu k bitcoinové kauze
Ministerstvo spravedlnosti: ELSP odmítl stížnost squatterů
Ministerstvo spravedlnosti proti vydání elektroniky dárci

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

informace , kampaň , legislativa , trestní zákoník , MSp , TZ

autor: Tisková zpráva

Budete to řešit?

Co říkáte na to, že údajně bratr poslance Bendy získal za miliony zakázku od letiště Praha, a to bez výběrového řízení?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministerstvo spravedlnosti: Informační kampaň k novele trestního zákoníku

7:23 Ministerstvo spravedlnosti: Informační kampaň k novele trestního zákoníku

Ministerstvo spravedlnosti představilo novou informační kampaň „Spravedlivá spravedlnost“.