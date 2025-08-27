Ministerstvo spravedlnosti: Informační kampaň k novele trestního zákoníku

Jejím cílem je veřejnosti přiblížit zásadní změny přinášené novelou trestního zákoníku a zároveň předejít mýtům, které se kolem této novely vytváří. Kampaň tak reaguje na potřebu jasné, přímé a strategické komunikace všech zásadních změn, které Ministerstvo spravedlnosti v posledních téměř čtyřech letech představilo. Samotná novela pak klade důraz na modernizaci a efektivitu české justice.
„Edukativní kampaní reagujeme na různé dezinformace, které se kolem novely vyrojily. Za jejím vznikem stojí velké úsilí a snaha o jasnější komunikaci. Zvolili jsme proto i unikátní grafickou podobu, která čtenářům pomůže vysvětlit jednotlivé body. Novela samotná vznikla ve spolupráci s odborníky jak z neziskového sektoru, tak akademické sféry a je zásadním krokem k dosažení moderní a efektivní justice. Velmi děkuji všem, kteří se na ní podíleli svými podněty. Věříme, že projekt ‚Spravedlivá spravedlnost' pomůže veřejnosti porozumět těmto změnám a jejich přínosu pro společnost,“ uvedla ministryně spravedlnosti Eva Decroix.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva