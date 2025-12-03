Gregorová (Piráti): Noční trialog rozhodl o konci závislosti na Rusku

V noci na dnešek se na tom v trialogu shodli zástupci Evropské komise, Rady a Parlamentu. Podle jedné z vyjednavaček, europoslankyně Markéty Gregorové (Piráti), jde o historický úspěch, díky kterému se sníží Putinovy příjmy asi o miliardu eur měsíčně. Zákaz dovozu ruského plynu bude platit i pro Maďarsko a Slovensko, kteří usilovali o výjimku.
“Velkým vítězstvím je posunutí zákazu dovozu ruského zkapalněného plynu (LNG) o celý rok a to již na 1. ledna 2027. To je ohromný úspěch, protože právě LNG je hlavní způsob, jakým se ruský plyn dostává na evropský trh. Co se týká konce dovozu plynu přes ropovody, ten skončí za podmínek dostatečně naplněných zásobníků do 30. září 2027, tedy o tři měsíce dřív, než návrh původně plánoval,” vysvětluje Gregorová, která na návrhu pracovala jako stínová zpravodajka ve výboru pro mezinárodní obchod (INTA).
Jedním z podstatných vyjednávacích bodů bylo rozšíření zákazu o ropu, což se do parlamentní pozice podařilo prosadit Gregorové. “Bohužel zástupci Rady a Komise zákaz ropy v tomto nařízení nepodpořili. Po našem intenzivním tlaku se nicméně podařil prosadit alespoň písemný závazek Komise, která samostatný zákon připraví na začátku příštího roku. Komise již vydala prohlášení, které bude zveřejněno společně s nařízením, kde se k zákazu ropy hlásí nejpozději do konce roku 2027,” doplňuje Gregorová.
Do kompromisního návrhu nařízení, které trvalo vyjednat pět týdnů intenzivních jednání, se nakonec místo výjimky pro Maďarsko a Slovensko dostala “technická úprava”. “V podstatě budou mít tyto země možnost místo dlouhodobých smluv možnost dočasně uzavírat jen krátkodobé smlouvy s Ruskem, a to pouze do doby, než začne platit zákaz. Také nesmějí navyšovat dodávky. Jsem ráda, že jsme nakonec jejich tlaku ododali. Ačkoli mě mrzí i tak silný tlak mnohých členských států na různá zpoždění. Měli bychom se snažit dojít ke společnému cíli co nejrychleji,” uzavírá Gregorová.
O této konečné podobě nařízení bude hlasovat Evropský parlament 16. prosince na plenárním zasedání ve Štrasburku. Šest týdnů po zveřejnění začne formálně platit zákaz uzavírání nových smluv na ruský plyn (zhruba od února).
