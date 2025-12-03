Čtení mezi řádky. Po setkání Witkoffa s Putinem

Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
„To je podle mého zajímavý důsledek uniklých odposlechů Witkoffa s Putinovým poradcem Dmitrievem a zřejmě i snaha, aby určité kruhy (jak na Ukrajině, tak jinde) nemohly činit protiopatření,“ uvedl Šik.
A hned pokračoval.
„Paralelně, tedy v době jednání Putina, Dmitrieva a Ušakova s Witkoffem a Kushnerem, byl v Moskvě čínský ministr zahraničí Wang Yi a jednal tam s ruským ministrem zahraničí Lavrovem a tajemníkem Bezpečnostní rady Šojguem. Asi se těžko dozvíme, jestli nakonec Yi nepřišel pozdravit i Trumpovy muže a někteří lidé z této hádanky musejí šílet,“ poznamenal.
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
„A nakonec poslední poznámka, cokoliv nyní čteme, tak je podle mého nutné brát s absolutní rezervou jako řeči pro média s (Kajou) Kallasovou. O ničem to nevypovídá, protože Putin a jeho dva věrní se dohodli s americkými kolegy, že nebudou zveřejňovat podstatu jednání a že diskuse byla důvěrná,“ napsal Šik.
Navrch přidal vtip.
„Proslýchá se, že Uršula (von der Leyenová) se s Kajou Kallasovou včera ze smutku totálně opily a volaly dvakrát Starmerovi, jestli neví něco novýho. Prý ale neví.“
Zaznamenal také, že Vladimir Putin pečlivě naslouchá tomu, co říkají členové americké delegace a když odpovídá, všichni pečlivě naslouchají jemu.
Za zajímavé považuje Šik i to, že Valerij Zalužnyj, bývalý nejvyšší vojenský velitel Ozbrojených sil Ukrajiny, byl vyslán z Londýna zpět na Ukrajinu.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Ekonom se obává, že by mohlo dojít ke tvrdému střetu amerických tajných služeb a britských tajných služeb. Druzí jmenovaní z Šikova pohledu stojí právě za Zalužným, neboť ten působil jako velvyslanec své země v ostrovním království.
„A je to také on, kdo ani nyní neustává v boji. Přestože se vedou asi nejvážnější rozhovory o ukončení války, on stejně jako v minulosti v podobných situacích napadá cizí tankery v blízkosti tureckých hranic, asi aby rozhovory skončily nezdarem. A jeho největší oporou je podle analytických zpráv britská MI6, která mu poskytuje zpravodajství, satelity (Pavučina) i vybavení, Rusové dokonce tvrdí, že MI6 ‚řídí‘ SBU,“ napsal Šik. Možná právě proto se podle ekonoma Zalužnyj teď vrací na Ukrajinu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák