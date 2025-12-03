Čtení mezi řádky. Po setkání Witkoffa s Putinem

03.12.2025 12:24 | Monitoring

Rusko a americká delegace spolu debatovaly asi pět hodin. Ale i po tak dlouhém jednání zaznělo, že strany prozatím nenalezly kompromis. Ekonom Pavel Šik se pokusil číst mezi řádky.

Foto: Repro X
Popisek: Ukrajinský velvyslanec Valerij Zalužnyj promlouvá na konferenci think-tanku RUSI

Pavel Šik na sociální síti Facebook naznačil, že vedle oficiálních jednání probíhá i řada dalších rokování. Šik konstatoval, že se jisté kruhy nejen na Ukrajině snaží chránit své zájmy.

„To je podle mého zajímavý důsledek uniklých odposlechů Witkoffa s Putinovým poradcem Dmitrievem a zřejmě i snaha, aby určité kruhy (jak na Ukrajině, tak jinde) nemohly činit protiopatření,“ uvedl Šik.

A hned pokračoval.

„Paralelně, tedy v době jednání Putina, Dmitrieva a Ušakova s Witkoffem a Kushnerem, byl v Moskvě čínský ministr zahraničí Wang Yi a jednal tam s ruským ministrem zahraničí Lavrovem a tajemníkem Bezpečnostní rady Šojguem. Asi se těžko dozvíme, jestli nakonec Yi nepřišel pozdravit i Trumpovy muže a někteří lidé z této hádanky musejí šílet,“ poznamenal.

Šik nepochybuje o tom, že ať už bude dojednáno cokoli, součástí dohod velmi pravděpodobně budou i tajné dodatky, jejichž obsah bude znát jen pár vyvolených. A žádný Evropan. Až jednou kdesi v budoucnosti možná historici tyto dodatky zanalyzují a něco o nich napíší, jako to ostatně bylo o dodatcích tajných dohod mezi nacistickým Německem a Sovětským Svazem ze srpna 1939 o rozdělení moci ve východní Evropě.

„A nakonec poslední poznámka, cokoliv nyní čteme, tak je podle mého nutné brát s absolutní rezervou jako řeči pro média s (Kajou) Kallasovou. O ničem to nevypovídá, protože Putin a jeho dva věrní se dohodli s americkými kolegy, že nebudou zveřejňovat podstatu jednání a že diskuse byla důvěrná,“ napsal Šik.

Navrch přidal vtip.

„Proslýchá se, že Uršula (von der Leyenová) se s Kajou Kallasovou včera ze smutku totálně opily a volaly dvakrát Starmerovi, jestli neví něco novýho. Prý ale neví.“

Zaznamenal také, že Vladimir Putin pečlivě naslouchá tomu, co říkají členové americké delegace a když odpovídá, všichni pečlivě naslouchají jemu.

Za zajímavé považuje Šik i to, že Valerij Zalužnyj, bývalý nejvyšší vojenský velitel Ozbrojených sil Ukrajiny, byl vyslán z Londýna zpět na Ukrajinu.

„Což je právě ve chvíli, když se konají dost důležitá jednání ohledně ukončení války, opravdu překvapující. V posledních dnech o něm bylo slyšet, když se komentářem v britském Telegraphu přihlásil o slovo. Nyní zněl jako pragmatik, který ví, že se blíží konec a přiznává, že Rusko vítězí. Zároveň má trochu rozdílný pohled na budoucnost od toho, co slyšíme z USA, když říká, že případný mír bude jen nadechnutí k hospodářské obnově, úklidu od korupce a přípravě na další válku. Tvrdí, že Rusko ani v případě míru nenechá Ukrajinu na pokoji a požaduje členství v NATO, atomové zbraně nebo obrovský kontingent armády na zbývajícím území Ukrajiny, který by Rusko od dalšího napadení Ukrajiny odradil. Nelze ale zapomínat na to, že ještě v březnu označil USA za ‚ničitele světového řádu‘ a spojence ‚osy zla‘,“ podotkl Šik.

Ekonom se obává, že by mohlo dojít ke tvrdému střetu amerických tajných služeb a britských tajných služeb. Druzí jmenovaní z Šikova pohledu stojí právě za Zalužným, neboť ten působil jako velvyslanec své země v ostrovním království.

„A je to také on, kdo ani nyní neustává v boji. Přestože se vedou asi nejvážnější rozhovory o ukončení války, on stejně jako v minulosti v podobných situacích napadá cizí tankery v blízkosti tureckých hranic, asi aby rozhovory skončily nezdarem. A jeho největší oporou je podle analytických zpráv britská MI6, která mu poskytuje zpravodajství, satelity (Pavučina) i vybavení, Rusové dokonce tvrdí, že MI6 ‚řídí‘ SBU,“ napsal Šik. Možná právě proto se podle ekonoma Zalužnyj teď vrací na Ukrajinu.

Hrozba Fiala? Opatření před zásadním jednáním v Bruselu jsou tu
Evropa prohrála Ukrajinu. Hrozí občanská válka, varuje známý ekonom
Zelenskyj se bojí, že Trump ztratí zájem o Ukrajinu
Klán (KSČM): Fronta se hroutí, elity se štěpí

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

