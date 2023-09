Ministerstvo vnitra: Uprchlíci získají možnost prodloužit si dočasnou ochranu o další rok

Pomoc těm uprchlíkům, kteří se i přes komplikovanou situaci na Ukrajině chtějí vrátit domů, nebo možnost prodloužení dočasné ochrany o další rok do konce března 2025 těm, kteří se do napadené země vrátit nemohou. To jsou hlavní změny nejnovější novely zákona o dočasné ochraně.

Vláda schválila tzv. novelu Lex Ukrajina 6. Návrh z dílny Ministerstva vnitra mimo jiné počítá s tím, že pokud dle předpokladů dojde k prodloužení dočasné ochrany pro uprchlíky před ruskou válkou na úrovni Rady EU, bude tato možnost platit i v Česku. Prodloužení by v takovém případě bylo o jeden rok až do konce března 2025 a mělo by probíhat opět dvoufázově, s online fází od 1. ledna do 15. března 2024.

Česko musí také dle Ministerstva vnitra reagovat na situaci, kdy se část uprchlíků chce i navzdory válce v jejich zemi vrátit zpět. Proto resort vnitra navrhuje spustit asistované dobrovolné návraty na Ukrajinu. "Je pravděpodobné, že Rada EU dočasnou ochranu pro oběti Putinovy války prodlouží, proto musíme být na tento krok legislativně připraveni. Současně chceme nabídnout pomoc těm, kteří si i přes válečný konflikt přejí například z rodinných důvodů vrátit se domů," říká ministr vnitra Vít Rakušan.

Taková pomoc by podle něj neznamenala podporu v podobě poskytnutí hotovosti, ale standardně by šlo o nákup jízdenek a ve výjimečných případech např. o úhradu nouzového ubytování před vycestováním. Obdobně Česko postupovalo třeba při hospodářské krizi v roce 2009, kdy reagovalo na velké množství cizinců, kteří zde ztratili práci. O případné aktivaci programu a přesných parametrech by rozhodovala vláda.

Návrh přináší i některé změny v oblasti školství. S ohledem na to, že ukrajinští učitelé už v Česku měli časový prostor doplnit si vzdělání z českého jazyka, plánuje se pro ně zrušení výjimky z jeho znalosti. Vzhledem k tomu, že už skončila velká vlna příchodů, dojte také ke zrušení pravidel pro zařazování žáků do ukrajinských tříd. V oblasti zdravotnictví přichází novela s ukončením výjimky při odhlášení z veřejného zdravotního pojištění. Osoby s dočasnou ochranou nově budou muset při odhlášení splnit všechny nutné podmínky. Cílem je zamezit účelovému odhlášení proto, aby osoba nemusela platit pojistné, přestože zůstane na našem území.

