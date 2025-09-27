Ministerstvo vnitra vypsalo výběrové řízení na nákup 11 vrtulníků pro policii

27.09.2025 11:27 | Tisková zpráva

Ministerstvo vnitra zahájilo zadávací řízení na dodávku 11 nových lehkých multifunkčních vrtulníků pro policii.


Foto: mvcr.cz
Popisek: Ministerstvo vnitra ČR

Pomohou mimo jiné při povodních či požárech. Celková hodnota zakázky činí 5,54 miliardy korun včetně DPH. Dodávky budou probíhat postupně v letech 2027–2030. Výběrové řízení vypsal resort vnitra 25. září 2025.

Předmětem zakázky je pořízení 11 dvoumotorových turbínových vrtulníků, nově vyrobených a certifikovaných agenturou EASA. Stroje musí umožňovat rychlou přestavbu do čtyř různých provozních konfigurací – policejní, zásahové, HEMS (letecká záchranná služba) a cestovní. Součástí dodávky musí být i výcvik pilotů a techniků, pozemní vybavení, náhradní díly a speciální technika, například pátrací světlomety, elektro-optické systémy, podvěsy nebo jeřáby. Dodání vrtulníků by mělo probíhat postupně v letech 2027–2030.

„Nové vrtulníky posílí připravenost a operativnost Letecké služby policie. Pomohou nejen při zásazích v rámci IZS a při mimořádných událostech, jako jsou požáry, povodně či migrační vlny, ale i při řešení bezpečnostních hrozeb,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.

Po roce 2028 se vrtulníky také zapojí do poskytování letecké záchranné služby na stanovištích v Praze, Brně a Ostravě.

Zakázka navazuje na usnesení vlády z července 2025 a je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje Letecké služby Policie ČR do roku 2032. Před samotným vyhlášením proběhla předběžná tržní konzultace s hlavními výrobci – Leonardo S.P.A., Bell Textron Inc. a Airbus Helicopter Deutschland GmbH.

