Ministerstvo vnitra vypsalo výběrové řízení na nákup 11 vrtulníků pro policii

Pomohou mimo jiné při povodních či požárech. Celková hodnota zakázky činí 5,54 miliardy korun včetně DPH. Dodávky budou probíhat postupně v letech 2027–2030. Výběrové řízení vypsal resort vnitra 25. září 2025.
Předmětem zakázky je pořízení 11 dvoumotorových turbínových vrtulníků, nově vyrobených a certifikovaných agenturou EASA. Stroje musí umožňovat rychlou přestavbu do čtyř různých provozních konfigurací – policejní, zásahové, HEMS (letecká záchranná služba) a cestovní. Součástí dodávky musí být i výcvik pilotů a techniků, pozemní vybavení, náhradní díly a speciální technika, například pátrací světlomety, elektro-optické systémy, podvěsy nebo jeřáby. Dodání vrtulníků by mělo probíhat postupně v letech 2027–2030.
„Nové vrtulníky posílí připravenost a operativnost Letecké služby policie. Pomohou nejen při zásazích v rámci IZS a při mimořádných událostech, jako jsou požáry, povodně či migrační vlny, ale i při řešení bezpečnostních hrozeb,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.
Po roce 2028 se vrtulníky také zapojí do poskytování letecké záchranné služby na stanovištích v Praze, Brně a Ostravě.
Zakázka navazuje na usnesení vlády z července 2025 a je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje Letecké služby Policie ČR do roku 2032. Před samotným vyhlášením proběhla předběžná tržní konzultace s hlavními výrobci – Leonardo S.P.A., Bell Textron Inc. a Airbus Helicopter Deutschland GmbH.
autor: Tisková zpráva