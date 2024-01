Ministerstvo zahraničí: Ministr Lipavský vystoupil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu

reklama

Na okraj jednání měl ministr Lipavský řadu schůzek se svými zahraničními protějšky, včetně prvního setkání s novým polským ministrem zahraničí Radosławem Sikorskim.

V rámci dvou pracovních dní strávených v Davosu se ministr Lipavský zúčastnil několika panelových diskuzí, např. k prevenci globálního konfliktu (Preventing an Era of Global Conflicts) či k hrozbám, které pro demokracii představuje zneužití moderních technologií (Protecting Democracy against Bots and Plots). Se světovými lídry si promluvil také na setkání s generálním tajemníkem OSN Antonio Guterresem.

Ministr Lipavský mimo jiné jednal se svým polským protějškem Radoslawem Sikorskim, litevským ministrem Gabrieliusem Landsbergisem, ministrem zahraničí Yusufem Tuggarem z Nigérie, argentinskou ministryní Dianou Mondino a Demekem Mekonnenem, místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí Etiopie.

Šéf české diplomacie se setkal také s německým poslancem a spolupředsedou parlamentní strany Bündnis 90/Die Grünen a se zástupci nevládního a soukromého sektoru.

