Mlžné komory studentů z Fakulty elektrotechnické ČVUT dobývají svět

Mlžná komora je přístroj zobrazující běžně neviditelnou dráhu elektricky nabitých částic. Studenti Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze v rámci společnosti Nuledo nabízejí svoje pokročilé zařízení přizpůsobené přesně na míru specifickým potřebám a požadavkům zákazníka. Jejich mlžné komory jsou vybaveny světově unikátními interaktivními prvky, umožňujícími ovlivňovat přítomnost dopadajícího záření v reálném čase. To vše snímá speciální kamerový systém, napojený na on-line přenos, díky čemuž lze ve stejný čas porovnávat radiaci na různých místech.

V Barcelonském muzeu CosmoCaixa, které navštívilo k letošnímu roku přes deset milionů návštěvníku, tým Nuledo nainstaloval svůj nejpokročilejší model do nově připravované výstavy o mikrosvětě. Výstava bude veřejnosti přístupná počátkem tohoto roku.

Hlavní inovátor společnosti Nuledo a současně student programu Elektrotechnika, energetika a management (ZDE) Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (ZDE) Ondřej Zbytek se vyjádřil k instalaci mlžné komory do infocentra Jaderné elektrárny v Dukovanech: „Díky našemu partnerovi, společnosti NUVIA, jsme se mohli aktivně podílet na proměně stávajícího infocentra jaderné elektrárny. Máme obrovskou radost, že po úspěších v zahraničí jsme si mohli připsat také první českou instalaci v Jaderné elektrárně Dukovany“, a dodává: „Pozitivní reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Několik minut po prvním spuštění mlžné komory zavítali do infocentra žáci ze Základní školy Komenského z Náměště nad Oslavou. Bylo opravdu úžasné pozorovat nadšení mladých lidí pro tak exotické téma, jako je částicová a jaderná fyzika. Troufám si tvrdit, že to by bez naší mlžné komory nebylo vůbec možné.“

Další zařízení společnosti Nuledo si budou moci od března 2018 prohlédnout návštěvníci Steno Musea v dánském Aarhusu. Zde bude nainstalován nově připravovaný model Compacta.

O dalším směřování své firmy Ondřej Zbytek říká: „V dnešním světě najdeme stovky tisíc start-upů zabývající se vývojem mobilních aplikací, her či virtuální reality. Nových firem s průmyslovým zaměřením nalezneme ale jen stovky a těch úspěšných je ještě méně. Právě v tomto směru vidíme naši budoucnost. Chceme, aby jednou lidé zařadili firmu Nuledo vedle firem Siemens nebo Bosch.“

Samostatná Fakulta elektrotechnická ČVUT vznikla v roce 1950. V dnešní době se skládá ze 17 kateder umístěných ve dvou budovách: v rámci hlavního kampusu ČVUT v Dejvicích a v naší historické budově na Karlově náměstí. Fakulta elektrotechnická poskytuje prvotřídní vzdělání v oblasti elektrotechniky a informatiky, elektroniky, telekomunikací, automatického řízení, kybernetiky a počítačového inženýrství. Fakulta se dlouhodobě řadí mezi prvních pět výzkumných institucí v České republice. Produkuje přibližně 30 % výzkumných výsledků celého ČVUT a má navázanou rozsáhlou vědeckou spolupráci se špičkovými světovými univerzitami i výzkumnými ústavy. Od roku 1950 Fakulta elektrotechnická vydala cca 30 000 diplomů, které byly vždy vysoce hodnoceny jako doklad prvotřídního vzdělání. Více informací najdete na ZDE.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. V celkovém hodnocení obhájilo ČVUT svoje umístění na 601. – 800. příčce a je tak stále nejlepší tuzemskou technickou univerzitou. Více informací najdete ZDE.

autor: Tisková zpráva