Muzeum jižního Plzeňska pořádá výstavu Lidová architektura Plzeňského kraje

Výstavu pořádá Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích. Otevírací doba muzea je následující: květen - září: út - ne 10 - 17 hod.; říjen - duben: út - so 9 - 15 hod.

Velmi zajímavou ukázkou architektury poloviny 19. století je samotná zámecká kaple sv. Ondřeje, kterou nechal do současné podoby upravit hrabě Hanuš Krakovský z Kolovrat roku 1858. Kaple na výšku zabírá dvě podlaží a nachází se v jihovýchodním nároží budovy. Na severu přiléhá ke kapli sakristie, ze západu pak v patře dřevěná oratoř s prosklenou stěnou. Osm původních nástěnných obrazů od předního českého malíře náboženských témat Josefa V. Hellicha z let 1860 – 1871, které objednal sám hrabě Hanuš Kolovratský, představuje tyto svaté: Panna Maria, Sv. Petr a Sv. Pavel, Sv. Josef, Sv. Ondřej a Sv. Prokop, Apotheosa Jana Nepomuckého a Sv. Vilém. Od 50. let 20. století byla kaple uzavřena, vybavení demontováno a rozvezeno k uložení do nejrůznějších míst. Teprve roku 2004 byl zrestaurovaný sakrální prostor opět zpřístupněn veřejnosti.