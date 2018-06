Muzeum umění Olomouc představí novou akvizici – velkou Vasarelyho plastiku

Při pohledu na výrazné dílo ze dřeva je divák konfrontován s prostorovými efekty studených a teplých barev, s kontrasty světla a stínu i s lineární perspektivou. „Plastika je dvě stě čtyřicet centimetrů vysoká, sto čtyřicet čtyři široká a osmačtyřicet centimetrů hluboká. Jde tedy opravdu o velkoformátové dílo, kterým jsme chtěli doplnit náš stávající exkluzivní soubor Vaserelyho prací – obraz, tapisérii a třiatřicet tisků,“ říká vedoucí odboru moderního a současného umění Gina Renotière.

Získáním plastiky na sklonku loňského roku se završilo akviziční úsilí Muzea umění Olomouc o vytvoření uceleného souboru Vasarelyho děl. „Jedinečná kolekce nepochybně sehraje v bu­doucnosti mimořádnou roli v připravované expozici Středoevropského fóra Olomouc. Již nyní umožňuje konfrontaci nejen se středoevropským, ale rovnou světovým uměním,“ stvrzuje výjimečnost nové akvizice Renotière. Maďarsko-francouzský umělec a jeden z předních představitelů op-artu Victor Vasarely (1906–1997) vytvořil plastiku nejprve jako model v roce 1969. „Záměrně ji udělal v menším měřítku, jak to běžně u plastik určených do veřejných prostor nebo do velkých sálů dělal. Zvětšené dílo TER-F2 vzniklo přesně na míru pro konkrétní místo ve stálé expozici Fondation Vasarely v Aix-en-Provence,“ vysvětluje Renotière s tím, že z téhož modelu vznikla v roce 2010 i naše autorská kopie.

Muzeum umění od roku 2006 syste­maticky doplňuje kolekce středoevropského umění pro plánovanou budovu SEFO. Ve svém hledáčku má nejvýznamnější osobnosti výtvarného umění a kultury poválečné střední Evropy. Světově proslulý maďarsko­-francouzský malíř, kreslíř, grafik, sochař a autor četných realizací v oblasti užitého umění a architektury Victor Vasarely patří bezesporu mezi nejznámější z nich. Právě dílo TER-F2 je určeno svým rozměrem jako výrazný solitér do prostor připravované stálé expozice.

Veřejnost poprvé spatří plastiku TER-F2 v Galerii Muzea moderního umění 21. června společně s Vasarelyho serigrafiemi a dvěma filmy z produkce Muzea umění Olomouc. „V jednom z filmů nás Pierre Vasarely provede dílem a místy, kde žil a tvořil jeho dědeček Victor. Druhý film je zaměřený na unikátní architekturu Fondation Vasarely v Aix-en-Provence. Opět v něm bude vystupovat Pierre Vasarely a také architekt Jacques Repiquet,“ říká Gina Renotière. Výstava v Galerii potrvá až do 4. listopadu.

autor: Tisková zpráva