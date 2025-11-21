CzechTourism: PAP se omluvila za dezinformaci o varování před cestami do Česka

Na základě iniciativy Zahraničního zastoupení CzechTourism v Polsku agentura uznala pochybení a zveřejnila opravný článek, který předchozí dezinterpretaci jednoznačně dementuje. Původní zprávu v rozporu se skutečností převzala také některá česká média, která informovala o údajném doporučení polského Ministerstva zahraničních věcí vyhnout se cestám do Česka. Tato informace se ale nezakládala na pravdě.
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Anketa
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
V opravném textu Polské tiskové agentury (ZDE) nyní jasně zaznívá, že nárůst počtu případů hepatitidy A neznamená důvod k rušení cest do Česka a že při dodržování základních hygienických pravidel nehrozí turistům zvýšené riziko. Zároveň agentura cituje oficiální vyjádření českých institucí i zástupce CzechTourism v Polsku.
„Poláci jsou v Česku velmi vítanými hosty. Patří navíc mezi národy, které k nám cestují nejčastěji. Jen v září se počet polských turistů, kteří se rozhodli pro návštěvu tuzemska, meziročně zvýšil o 33 procent. To jen dokazuje, jak atraktivním cílem naše země mezi nimi je,“ uvedl ředitel Zahraničního zastoupení CzechTourism v Polsku Tomáš Zukal.
CzechTourism vítá rychlou reakci agentury PAP a zveřejnění omluvy, které přispělo k uvedení informací na pravou míru a ochraně dobrého jména Česka jako bezpečné destinace pro zahraniční turisty.
Zároveň je nadále důležité apelovat na prevenci a dodržování základních hygienických návyků – především na důkladnou a častou hygienu rukou, zejména po použití toalety a před každým jídlem, případně využívání virucidních dezinfekčních gelů (dezinfekce s deklarovaným účinkem nejen na bakterie, ale také viry, protože u žloutenky jde o virus). Aktuální a ověřené informace k tématu virové hepatitidy A jsou k dispozici na webu Státního zdravotního ústavu ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva