„Volil jsem vás, už vám nevěřím.“ Ukrajinci mají Zelenského dost

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém projevu k národu uvedl, že Ukrajina prožívá jeden z nejnáročnějších okamžiků svých dějin. Současný tlak na Ukrajinu je podle jeho slov mimořádný. Země se může ocitnout v situaci, kdy bude volit mezi ztrátou důstojnosti nebo ztrátou strategického partnera, uvedl s odkazem na americký mírový plán čítající 28 bodů.
Buď Ukrajina přijme plán, který obsahuje řadu rizik, nebo ji čeká další extrémně těžké období – politicky i bezpečnostně. „Buď osmadvacet bodů, anebo krajně těžká zima, vůbec nejtěžší, a další rizika. Život bez svobody, bez důstojnosti, bez spravedlnosti – a to abychom věřili těm, kdo nás už dvakrát napadli. Budou od nás čekat odpověď,“ uvedl ukrajinský prezident.
Podle uniklých informací má americký plán počítat s tím, že by Ukrajina postoupila část svého území Rusku a Spojené státy by fakticky uznaly anexi Krymu i dalších okupovaných oblastí. Návrh rovněž obsahuje omezení velikosti ukrajinské armády. V dokumentu má být i závazek nevstoupit do NATO. Podle agentury Reuters USA varovaly, že pokud Ukrajina plán odmítne, mohou být omezeny dodávky zbraní a sdílení zpravodajských informací.
Zelenskyj připomněl, že už v roce 2019 složil přísahu věrnosti Ukrajině a zavázal se bránit její suverenitu i práva občanů. Tento závazek podle něj stále platí. „Nezradili jsme Ukrajinu v roce 2022 a neuděláme to ani teď,“ zdůraznil.
Zároveň potvrdil, že Ukrajina je připravena jednat s USA i dalšími spojenci a hledat společné řešení, ale nikoliv na úkor vlastní svrchovanosti. „Budeme argumentovat, přesvědčovat a hledat cestu, ale nikdy neposkytneme důvod tvrdit, že Ukrajina nechce mír,“ dodal s tím, že Ukrajina nechce bránit diplomatickému procesu.
Ukrajinská hlava státu o situaci telefonovala s americkým viceprezidentem J. D. Vancem a podle médií se chystá i rozhovor s Donaldem Trumpem v příštím týdnu. Zelenskyj podle svých slov očekává ještě výraznější tlak na Kyjev.
Reakce plné zloby i bolesti: ‚Kdo dovedl zemi na kraj propasti?‘
Zelenského vystoupení na Facebooku vyvolalo během několika hodin tisíce reakcí a komentářů. V diskusi se vedle podpory objevila také silná kritika, kterou mnozí Ukrajinci dávají najevo rostoucí únavu z války, frustraci z korupce i z nedůvěry vůči politickému vedení.
Jeden z diskutujících například připomněl, že lidé chtějí vidět skutečný boj proti korupci, ne jen opakovaná ujištění. „Tyhle sliby a řeči jsme už slyšeli. Chceme vidět korupčníky za mřížemi. Lidé vám už nevěří a to je fakt. Říkám to jako někdo, kdo vás volil. Ani já už nevěřím,“ napsal.
Část diskuse ale odrážela hlubokou společenskou bolest. „Jedni jsou mrtví, jiní zmrzačení. Ostatní loví jako otroky. Kde je ústava, kde jsou práva, kde je důstojnost, kde je svoboda?“ vyjádřila komentující pocit, že v zemi stále chybí jak spravedlnost, tak jistota, že oběti války mají smysl.
Někteří diskutující Zelenskému vyčítají, že země se během války dostala na samý okraj kolapsu. „A kdo dovedl zemi až na pokraj propasti?“ reagovala další diskutérka.
Další kritici mířili přímo na samotného prezidenta a zpochybňovali jeho vedení v době, kdy Ukrajina čelí enormnímu tlaku. „Ano, Ukrajinci jsou titáni, ale ty nejsi Ukrajinec, jak se ukázalo,“ napsal uživatel, jehož výrok odráží rostoucí napětí mezi těmi, kteří věří v pokračování odporu, a těmi, kteří mají pocit, že současná vláda selhává.
Trump potvrdil ultimátum: „Ve čtvrtek je konec“
Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici Fox News potvrdil, že jeho administrativa stanovila Ukrajině pevný termín – do příštího čtvrtka má Kyjev oznámit, zda přijímá 28bodový plán Bílého domu na ukončení války. „Měl jsem v minulosti různé termíny. Když se věci vyvíjejí dobře, člověk je občas prodlouží. Ale tentokrát ne. Ve čtvrtek je konec,“ uvedl Trump s tím, že Kyjev „musí“ s 28bodovým projektem souhlasit.
Zároveň varoval, že pokud Ukrajina návrh odmítne, může v krátkém čase přijít o další území. Nevyloučil však, že by se zmíněný termín mohl i prodloužit.
Trump v rozhovoru také prohlásil, že věří, že ruský prezident Vladimir Putin neusiluje o další konflikt, a vyjádřil přesvědčení, že Rusko nepředstavuje hrozbu pro pobaltské země ani pro širší Evropu.
Kreml vyzývá Ukrajinu k jednání „nyní a ne později“
Kreml varoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby jednal, jinak bude čelit ztrátě dalšího území.
„Efektivní práce ruských ozbrojených sil by měla Zelenského přesvědčit: je lepší jednat a dělat to teď a ne později,“ řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
Ruské síly v posledních několika měsících války neustále dosahují postupných zisků na východě Ukrajiny.
Peskov uvedl, že ruské postupy na bojišti omezují Zelenského možnosti. „Prostor pro svobodu rozhodování se pro něj zmenšuje, protože ukrajinská armáda ztrácí území,“ dodal Peskov.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Natálie Brožovská