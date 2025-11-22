Diktát starého estébáka, rozpovídal se Hřib o Babišovi

22.11.2025 9:34

Předseda Pirátské strany Zdeněk Hřib v pořadu CNN Prima News napadl Andreje Babiše kvůli způsobu, jakým podle něj řídil volbu vedení Poslanecké sněmovny. Hřib tvrdí, že místo jednání šlo o „diktát starého estébáka“, jehož cílem bylo připravit piráty o jakoukoli funkci. Podle šéfpiráta se Babiš bojí jejich kontroly a nechce, aby mu „viděli pod prsty“.

Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Zdeněk Hřib

Jmenování nové vlády podle Zdeňka Hřiba komplikuje přetrvávající otázka možného střetu zájmů Andreje Babiše a požadavek prezidenta Petra Pavla, aby byl tento problém předem vyjasněn. Předseda Pirátské strany v pořadu CNN Prima News připomněl, že právě Piráti byli dlouhodobě klíčovými iniciátory zpřísnění zákona o střetu zájmů, a proto očekávají, že se situace bude řešit transparentně a v souladu s legislativou. „Ta věc má velice jednoduché řešení. Buďto se Andrej Babiš zbaví Agrofertu, nebo prostě nebude premiér, a to je v podstatě jediná možnost, jak nebýt ve střetu zájmu,“ vyjádřil svůj názor Hřib v pořadu K věci.

Zároveň Hřib zmínil, že část problému by vyřešilo i přijetí „jejich“ legislativy. „Piráti připravili ještě návrh toho protikorupčního balíčku. Pokud by byl schválen, tak by se část toho střetu zájmu vyřešila, protože by prostě Agrofert nedostal žádné dotace.“

Předseda hnutí ANO podle něj dlouhodobě ignoroval možnost situaci vyřešit. „On sám měl dost času na to problém vyřešit, neudělal nic. Myslím, že Andrej Babiš by měl potlačit své ego, aby z toho měli prospěch občané této země,“ poznamenal Hřib.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Střet zájmů Andreje Babiše se podle pirátů týká nejen dotací, ale zasahuje i oblasti, které mohou přímo ovlivnit ceny a tržní prostředí v Česku. „Není to ale jen o dotacích. Andrej Babiš je v rozsáhlém střetu zájmu, například proto, že jeho firmy tady vydělávají na vysokých cenách potravin, které by měl zkrotit třeba antimonopolní úřad. To je další bod, ve kterém je ve střetu zájmu,“ pokračoval předseda Pirátské strany.

Zároveň Hřib sdělil: „Potom celé to programové prohlášení, které ta budoucí vláda představuje, tak to je jedna velká domů pro Andreje Babiše a pro Agrofert. Tam je celá řada bodů, které prospějí především Andreji Babišovi. Je to naprosto krystalická ukázka toho střetu zájmu.“

Hřib: Babiš se bojí Pirátů, nechce, abychom mu viděli pod prsty

Piráti jako staronová opoziční strana v současném volebním období nezískali v Poslanecké sněmovně žádné vedoucí posty. Nepodařilo se jim obsadit místo místopředsedy sněmovny ani žádnou pozici ve vedení výborů či komisí. Představitelé ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN mají ve výborech minimálně jednoho, většinou i dva předsedy.

Hřib se ohradil vůči způsobu, jakým, podle jeho názoru, probíhalo obsazování funkcí ve vedení Pslanecké sněmovny – že pirátské pokusy o vyjednávání ztroskotaly kvůli postoji předsedy ANO. „I Marek Benda z ODS zmiňoval, že nešlo o žádné jednání. Z naší strany tam pokusy o vyjednávání byly, jenže šlo o diktát starého estébáka Andreje Babiše, který se nám chce pomstít,“ pravil Hřib. „Andrej Babiš nechce, abychom mu koukali pod prsty. Bojí se pirátů, protože jsme byli jediní, kdo v poslední vládě řešil deagrofertizaci,“ řekl Hřib, a že „piráti jsou jeho hlavní nepřátelé“.

S Turkem se nikdo v zahraničí nebude bavit, prohlásil šéfpirát

Dále se razantně vyjádřil také k možné nominaci Filipa Turka na post šéfa diplomacie. Podle něj je zásadní problém v tom, že by Turek nebyl v zahraničí akceptovatelným partnerem. „Je zcela zjevné, že Filip Turek nebude schopen reálně zastávat funkci ministra zahraničí, protože se s ním nikdo v zahraničí nebude bavit. S hajlujícími nácky se v civilizovaném světě nikdo nebaví,“ pravil Hřib.

Hřib tak reagoval na údajné rasistické příspěvky na webu, které se objevily poté, co vyšla najevo možnost, že by Turek mohl vést ministerstvo zahraničí. Turek jejich autenticitu odmítá a tvrdí, že nikdy rasistické názory nezastával. Hnutí Motoristé i přes zveřejněné kontroverze nadále za jeho nominací stojí. Policie podle dostupných informací údajné výroky prověřuje.

https://cnn.iprima.cz/hrib-ostre-o-babisovi-stary-estebak-se-chce-pomstit-piratum-mel-by-potlacit-ego-492348

