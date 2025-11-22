Mašek (ANO): Pan poslanec Žáček je holt nepřijatelný

K článku, jenž zkresleně komentuje zasedání Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny, na kterém nebyl ve dvou kolech zvolen pan poslanec Žáček z ODS předsedou (ZDE), se musím jako poslanec hnutí ANO, člen tohoto výboru a jeho nově zvolený místopředseda důrazně ohradit, jasně se k článku vyjádřit a věci uvést na pravou míru.
Volba předsedy Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny probíhá vždy tajnou volbou poslanců výboru. V případě kandidáta na předsedu výboru poslance Žáčka z ODS, jenž vedl výbor v předchozím 9. volebním období, volba dopadla tak, že nebyl zvolen. Získal jen 4 hlasy z 12 přítomných poslanců. Volba byla dvoukolová a vždy dopadla stejným výsledkem.
Poslanci Výboru pro bezpečnost tak demokraticky, v tajné volbě, rozhodli drtivou většinou hlasů, že pan poslanec Žáček nemá důvěru poslanců výboru pro výkon takto důležité funkce, a proto tedy nebyl zvolen. Tak jednoduché to je. Vše ostatní, viz jeho dedukce v tomto článku, jsou již jen nářky neúspěšného kandidáta.
Jedno však zcela zásadně odmítám! Není pravda, že by tajná volba byla nějak ovlivněna, že by poslanci byli nuceni k nějaké volbě, což tvrdí bez jakéhokoliv důkazu, pan poslanec Žáček. Tedy opakuji není to pravda. Pravda je ta, možná pro někoho velice nepříjemná, že holt pan poslanec Žáček je nepřijatelný, nechť si sám vyhodnotí proč (?), pro poslance nově vznikající vládní většiny.
A poslanci, jež jej nevolili, si sami vyhodnotili, v tajné dvoukolové volbě se to potvrdilo, že to, aby se pan poslanec Žáček z ODS stal předsedou tak zásadního výboru, by nebylo vhodné. Předseda výboru musí mít důvěru většiny členů, pokud jí nemá, a evidentně je to případ pana poslance Žáčka, tak zvolen není...
Tak jednoduché to je, pane kolego Žáčku, a proto nefabulujte, nehrajte na falešné noty, co a kdy a kde jste dělal a činil, a proto jste nebyl zvolen. Prostě se smiřte s tímto faktem, že ne vždy vyjde vše tak, jak jste si možná (?) asi (?) mylně sám představoval.
Nezvolením poslance Žáčka opravdu svět nekončí, neděje se nic zásadního a jistě ani nebude ohrožena práce Výboru pro bezpečnost.
autor: PV