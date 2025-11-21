Klán (KSČM): Tři příčiny úpadku TOP 09

TOP 09 by se s podporou kolem 3 % sama nedostala do Sněmovny. Je nezbytné identifikovat hlavní příčiny jejího úpadku, mezi něž patří následující tři faktory.
Za prvé: Kauza Dominika Feriho - ztráta magnetu pro mladé a údajného morálního kreditu
Když byl Dominik Feri obviněn (a později odsouzen) za sexuální trestné činy, znamenalo to pro TOP 09 zásadní reputační otřes, z několika důvodů. Feri byl nejpopulárnější mladý politik v zemi a představoval pro TOP 09 klíčový prvek generační obnovy. Strana na něm stavěla image otevřenosti, modernosti a mladého liberalismu. Nejpozději po propuknutí kauzy ztratila nejen tvář, ale i důvěryhodnost v očích mladších voličů, které přitáhl, zejména ve městech a mezi mladými ženami.
TOP 09 se dlouhodobě falešně profilovala jako strana hodnot: slušnosti, evropské kultury, integrity. Feriho případ tento obraz dramaticky poškodil. Najednou byla spojena s odhaleným pokrytectvím a selháním osoby, kterou sama vynesla do čela. Strana se navíc dlouho nedokázala rozhodnout, jak kauzu komunikovat, nejprve Feriho bránila, poté se od něj distancovala. Tím utrpěla i důvěra v její vnitřní konzistenci a soudnost. Podle sociologických výzkumů se část voličů TOP 09 přesunula k Pirátské straně či STAN, zejména mladí voliči a ženy, tedy segment, který Feri přivedl.
Za druhé: Spoluzodpovědnost za skandály Fialovy vlády
Jako člen koalice SPOLU (ODS–KDU–TOP 09) nese TOP 09 kolektivní odpovědnost za reputaci vlády. Většina voličů nerozlišuje mezi jednotlivými členy koalice, takže nejen skandály TOP 09, ale také korupční nebo kompetenční selhání kohokoli z vlády (STAN či ODS) dopadá i na TOP 09. Strana tak nese odpovědnost bez zisku, nemá silné politické výhody, ale dopad negativní reputace sdílí.
TOP 09 v mediálním prostoru působí jako přizvukující přívěšek větší ODS, což snižuje její identitu a v očích voličů i smysl samostatné existence.
Za třetí: Intelektuální limity předsedkyně Markéty Pekarové Adamové
Toto téma je často zmiňováno v komentářích i mezi voliči. Pekarová Adamová je kritizována za nepřesvědčivý intelektuální výkon a neschopnost komunikovat ve veřejném prostoru, řečeno diplomaticky. Značná část veřejnosti ji vnímá jako nekompetentní: rétoricky pronášející hodnotová stanoviska, ale bez hloubky argumentace a koncepčního a strategického myšlení. Tento obraz umocňují občasné výroky, jež prozrazují její nízkou úroveň myšlení, např. výroky o druhém svetru či chudých voličích.
V politologickém smyslu je to problém leadershipu: Předsedkyně, která nebyla schopna stranu přesvědčivě vést, snižuje celkovou kompetenční váhu strany. Nový lídr viditelné charisma a schopnost koncepčně myslet aktuálně také postrádá.
Politologická prognóza
Shrnutí negativních faktorů TOP 09: kauza Feri, silný reputační šok, ztráta mladých voličů; Skandály Fialovy vlády, kolektivní poškození selháním vlády a vládními skandály: extrémní inflace, vyvolání energetické krize, snížení životní úrovně občanů, cenzura, ohrožení bezpečnosti ČR neadekvátní militarizací; Ztráta důvěry v kompetenci, slabé koncepční a strategické vedení - Pekarová a absence naděje v novém vedení; Riziko marginalizace, nedokáže oslovit voliče, krok před klinickou smrtí.
Existuje vysoká pravděpodobnost, že TOP 09 bude vytlačena z parlamentu, nebo splyne s ODS či STAN, aby vůbec přežila. TOP 09 se nyní nachází v etapě reziduální relevance, tedy přežívá z historické značky, ale už nemá dostatečný důvod své samostatné existence.
