Lesy ČR: Značku Klasa získaly dvě zvěřinové delikatesy

21.11.2025 22:03 | Tisková zpráva

“Jelení pršut“ a “Trhaný divočák“, masné výrobky z produkce zpracovny zvěřiny v krušnohorských Klínech, získaly národní značku kvality Klasa.

Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Zmíněné zvěřinové delikatesy a mnoho dalších si mohou spotřebitelé objednat prostřednictvím e-shopu Maso z lesa (ZDE). „Dostanete exkluzivní čerstvé maso a masné výrobky z české zvěřiny, jejíž původ i zpracování stoprocentně garantujeme,“ řekl Václav Bašta, severočeský oblastní ředitel Lesů ČR. Kromě zvěřiny z jelena evropského či siky, daňka, srnce, muflona i divokého prasete jsou k dostání například taky klobásy, salámy, paštiky i tepelně upravené masné výrobky jako je třeba hamburger.

Při objednání “Trhaného divočáka“ (Trhaný divočák - Maso z lesa ZDE) dostanete 280 gramů šťavnatého a chuťově výrazného pokrmu z masa divokého prasete, které se nejdřív pomalu konfituje v sádle, dokud není velmi měkké, a poté se natrhá na vlákna. K dostání je za 120 korun.

Za 300 korun je k sehnání 250 gramů “Jeleního pršutu“ (Jelení pršut - Maso z lesa ZDE), který beze sporu patří k nejvybranějším lahůdkách krušnohorské provozovny. Jde o tepelně neopracovaný výrobek z jeleního hřbetu uzeného při nízké teplotě dvanáct hodin na bukových štěpkách, a to studeným kouřem. Tím si kromě přirozené vůně a chuti masa zachovává vysoký obsah bílkovin, ale i minerálů, například železa, zinku, fosforu a vitamínů skupiny B.

Další zpracovnu, tentokrát s pultovou prodejnou, mají Lesy ČR v Židlochovicích (ZDE). Obě zahájily provoz v loňském roce. Čerstvou zvěřinu, ovšem v kůži, lze také objednat na 60 výdejnách ve všech regionech (ZDE).

Značku Klasa uděluje ministerstvo od roku 2003 prověřeným zemědělským a potravinářským výrobkům, které splňují nadstandardní kvalitativní i bezpečnostní kritéria, a to na tři roky. Soustředí se na jedinečnou a nadprůměrnou kvalitu produktu oproti běžné konkurenci, jako je například vyšší podíl masa, méně konzervantů či použití tradičních surovin.

autor: Tisková zpráva

