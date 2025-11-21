ERÚ: Spotřeba elektřiny i plynu se ve III. čtvrtletí změnila meziročně jen minimálně

21.11.2025 19:15 | Tisková zpráva

Spotřeba elektřiny (netto) ve třetím čtvrtletí mírně vzrostla, zatímco plynu mírně snížila. V obou případech jde o změny v řádu desetin procenta.

Foto: ERÚ
Elektřina

Na předchozí růst spotřeby navázaly v letošním třetím čtvrtletí kategorie domácností (+2,6 %) a maloodběratelů z řad podnikatelů (+0,4 %). Na vyšších napěťových hladinách, kam se připojují zejména velké průmyslové podniky, došlo naopak k meziročním poklesům (na VN o -1,1 %, na VVN o -6,0 %). Celkově se netto spotřeba elektřiny ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšila o 0,3 %.

Pokles byl naopak patrný ve výrobě elektřiny. Ta se ve třetím čtvrtletí meziročně snížila o 2,8 %. Nejslabším měsícem bylo v porovnání s předchozím rokem září (-9,4 %), v srpnu naopak výroba elektřiny mírně vzrostla (+3,4 %).

Co se výroby elektřiny z konkrétních typů zdrojů týče, nejvíce si pohoršily vodní elektrárny (-43,9 %), paroplynové elektrárny (-17 %) a parní elektrárny (-10,6 %). Více elektřiny do soustavy naopak dodaly přečerpávací vodní elektrárny (+25,4 %) nebo fotovoltaické elektrárny (+9,3 %).

Významně ve třetím čtvrtletí vzrostl instalovaný výkon výroben elektřiny, a to o 2,7 %. Největší nárůst přitom zaznamenaly plynové a spalovací zdroje (+18,3 %), které tak předstihly i vysoké tempo instalací fotovoltaických elektráren (+14,9 %).

Zemní plyn

Spotřeba plynu ve třetím čtvrtletí v porovnání s předchozím rokem klesla o 0,3 %. Odběr plynu však klesl pouze u velkoodběratelů (-2,8 %). Více plynu naopak spotřebovali střední odběratelé (+1,2 %), podnikatelé-maloodběratelé (+4,3 %) a především domácnosti (+7,8 %).

K oživení došlo v oblasti zahraničního tranzitu plynu přes naše území. Zatímco v loňském třetím čtvrtletí činil mezinárodní tranzit (tok plynu ze soustavy ČR do zahraničí) 154,5 milionů m3, letos to za stejné období bylo 420,6 milionů m3. I přes vysoké tempo růstu ale tranzit zdaleka nedosahuje hodnot běžných pro období před zahájením války na Ukrajině (např. ve třetím čtvrtletí 2021 dosahoval 9,5 miliardy m3).

Čtvrtletní zprávy o provozu soustav jsou dostupné v plném znění na webových stránkách ERÚ ZDE.

Zdroje:

https://eru.gov.cz/zpravy-o-provozu

autor: Tisková zpráva

