NKÚ: Účetní informace státu se využívají málo, klíčem je vzdělávání a zjednodušení

Uvedli to autoři společné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické (VŠE), kterou představili na odborné konferenci o využívání účetních informací státu. Odborníci se zároveň shodli, že klíčem ke zlepšení je vzdělávání – jak na straně těch, kteří účetnictví zpracovávají, tak i jeho uživatelů. Za důležité považují také větší využívání účetních informací při řízení veřejných financí.
Zpráva ukazuje, že účetní data státu systematicky využívá jen omezený okruh institucí, a to zejména pro makroekonomické a statistické účely. V ostatních případech se s nimi pracuje spíše nahodile nebo jen pro specifické potřeby. Autoři zároveň upozornili, že některé části účetních výkazů jsou pro uživatele obtížně srozumitelné a v praxi jen velmi málo využívané.
„Účetnictví státu je informační dálnice. Je dobrá a robustní – tak proč jezdit po okreskách?“ uvedl k tématu nedostatečného využívání účetních informací státu Luboš Rokos, ředitel odboru finančního auditu NKÚ.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Na konferenci zaznělo, že právě v této oblasti se již připravují změny. Vrchní ředitel sekce finančního řízení a auditu Ministerstva financí Jiří Fojtík uvedl, že od roku 2026 došlo ke zrušení povinnosti sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Další úpravy se připravují i u dalších částí účetních výkazů s cílem zvýšit jejich přehlednost a využitelnost.
Zástupce Ministerstva financí zároveň uvedl, že do budoucna by bylo možné uvažovat i o změně organizace účetnictví státu. V současnosti vede účetnictví více než 17 tisíc účetních jednotek, přičemž jednou z možností je větší centralizace, kdy by účetní služby určité skupiny jednotek zajišťovalo jedno pracoviště s dostatečným odborným zázemím.
Na konferenci vystoupili také zástupci Českého statistického úřadu Helena Houžvičková a Petr Musil ze sekce makroekonomických statistik. Ti ocenili přínos NKÚ: „Činnost Nejvyššího kontrolního úřadu významně přispívá ke zvýšení kvality a spolehlivosti vládní EDP statistiky. Velmi oceňujeme, že jsou finanční audity vládních institucí prováděny průběžně – přispívá to ke zvýšené kvalitě předávaných dat.“
V anketním hlasování se účastníci shodli, že klíčovou roli pro lepší využívání účetních informací státu hraje vzdělávání – jak na straně těch, kteří účetnictví zpracovávají, tak i jeho uživatelů. Za důležitá témata v této oblasti považují například zjednodušení výkaznictví státu nebo využívání těchto informací i v rozpočtovém procesu.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku