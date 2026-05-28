Olomoucký kraj dá na dopravní hřiště deset miliónů

„Stejně jako v minulém roce kraj vyhověl všem žadatelům, kteří splnili podmínky dotačního programu. Podporu letos získá osm měst – Olomouc, Prostějov, Šumperk, Jeseník, Mohelnice, Uničov, Šternberk a Lipník nad Bečvou. Finanční prostředky pomohou nejen s výstavbou nových hřišť, ale také s obnovou stávajícího vybavení a zázemí,“ řekl Bohuslav Hudec, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.
Například v Jeseníku bude na hřišti obnoveno vodorovné i svislé dopravní značení. V Šumperku pak město pořídilo pro výuku deset nových jízdních kol a deset koloběžek. Právě v Šumperku vzniklo nové dopravní hřiště u Základní školy Sluneční. Děti si zde vyzkouší reálné dopravní situace včetně kruhového objezdu, světelné křižovatky, přechodů pro chodce nebo železničního přejezdu.
„Dopravní hřiště nejsou jen místem pro zábavu, ale hlavně pro praktickou výuku bezpečného chování na silnicích. Díky podpoře ze strany kraje mají děti možnost naučit se správně reagovat v běžném provozu a získat návyky, které jim mohou jednou zachránit zdraví i život,“ shrnul náměstek Hudec.
