„Český Kirk“ Šejna točí chvilkaře. Zážitky s Minářem i zneužívání mladých

Na začátku rozhovoru Šejna popsal osobní zkušenost s lidmi kolem Oganesjanova týmu, pronásledující lidi s opačnými názory. Podle svých slov za ním přišli i k maturitě, přestože veřejně neuváděl, na jakou školu chodí. „Sice jsem to nezveřejnil, ale přesto se mi tam určitý jedinci ukázali na té maturitě. Pan Pšenák se tam dostavil, na obhajobu informatiky. Další den se tam chtěl ukázat dokonce Mike, ale my jsme kvůli Pšenákovi přehodili časy a on přijel z Brna a pak musel jet zpátky do Brna, když já už měl hotovou maturitu,“ popsal Šejna se smíchem, jak podle něj celá situace dopadla.
Šejna v rozhovoru odmítl představu, že by pravicově smýšlející lidé, jako je on sám, byli v České republice menšinou. Podle něj jen velká část z nich své názory veřejně neříká. „Bojí se mluvit. Je to škoda. Zároveň mi to dává prostor, když se lidi bojí mluvit, tak k nim mám jednodušší cestu. Ať je to starší člověk nebo mladší člověk, tak si řekne: Ten mluví za moje názory, na toho mi nesahejte. A těch lidí je víc než těch, který by řekli: Dejte ho pryč. Nejsme v menšině,“ uvedl Šejna.
Na otázku, proč se podle něj lidé bojí mluvit, odpověděl, že významnou roli podle něj hrají mainstreamová média.„Přijde mi, že mainstreamová média, které většina lidé čte, ať už je to Seznam, Novinky nebo ČT, všechny jedou nějaký stejný narativ. Z woke liberální menšiny dělají tu největší většinu, která ve světě je. A lidé si pak řeknou: Sakra, když proti takovým budu mluvit, tak to třeba nemusí dopadnout dobře, protože když se podíváme do zbytku světa, tak vidíme, že za naše názory jsou lidi stříleni, což je špatné,“ řekl.
V tom kontextu neskrýval své sympatie k americkému konzervativnímu aktivistovi Charliemu Kirkovi. V návaznosti na jeho smrt a debatu o politické radikalizaci dostal otázku, zda se podobného vývoje neobává i v Evropě. „Vůbec se toho nebojím, jsem si toho vědom. Vím, že se může stát vše. Ale co by to bylo za život, kdybychom se nesnažili za něco bojovat, pokud věříme v našem srdci, že je to správné. Potom ten strach akorát překáží a zamezuje nějaké pořádné práci,“ řekl Šejna.
Na demonstrace chodím kvůli dialogu, říká Šejna
Do širšího povědomí se Šejna dostal mimo jiné ve chvíli, kdy v pořadu České televize Máte slovo vytáhl na Mikuláše Mináře Ústavu a přímo ho konfrontoval. V rozhovoru pak vysvětloval, proč se rozhodl chodit právě na demonstrace spojené s Milionem chvilek nebo s podporou České televize a Českého rozhlasu.
„Mým smyslem je zjistit něco víc o té druhé straně, protože, jak říkal Charlie Kirk, dialog je jediná věc, jediná cesta, která nás drží od násilí. Za mě ten dialog je neskutečně důležitý, jdu tam s těma lidma mluvit. Násilí z této strany se úplně nebojím,“ uvedl.
Minářova reakce podle něj ukazuje nervozitu z toho, že se na demonstracích objevuje i jiný pohled než ten, který chtějí organizátoři podle něj veřejnosti ukazovat. „On se toho začal bát, že najednou někdo ničí jeho ideu, obraz, že chvilkaři jsou ty lepší lidi a že chvilkaři vědí vše. Tak mě začal na těch demonstracích aktivně blokovat,“ dodal Šejna.
Zmínil i květnový pochod spolku Milion chvilek k Úřadu vlády s názvem Ruce pryč od médií, během něhož na jeho přítomnost z pódia upozornil předseda spolku Mikuláš Minář. Ten účastníky vyzval, aby si dávali pozor na provokatéry, a jmenovitě zmínil právě Adama Šejnu, který na akci natáčel a vyzpovídával lidi. „Minář mě tam vyhlásil do mikrofonu, že se mnou lidi nemají komunikovat, že jsem provokatér a že jestli, tak se mají zeptat na pana Chlada. Následně mě vyprovodilo jeho komando ven,“ popsal Šejna.
„Já jsem Mináře pak odchytil na mostě, nechal jsem ho mluvit, ať si říká, co chce, chtěl jsem, aby se hezky vybarvil, řekl mi toho co nejvíc a udělal pak ze sebe debila sám,“ zasmál se Šejna.
Prozradil, co jej při natáčení rozhovorů na demonstracích Milionu chvilek překvapilo, a sice kdyžj zjistil, že část účastníků skutečně zastává postoje, které sám považuje za problematické. „Nechtěl jsem si přiznat, že bych šel na demonstraci, kdy se to doslova jmenuje Milion chvilek pro demokracii, a dopadne to tak, že první účinkující v mým rozhovoru mi řekne, že by někomu zakázal kandidovat nebo vládnout po tom, co úspěšně vyhrává volby. Je to fakt smutný. Zjistil jsem, že to tak doopravdy mají ty lidi,“ popsal zklamaně.
Se současnou vláda demokracie ohrožena není
Naznačil také, co plánuje dál. Podle svých slov kolem sebe začíná budovat tým lidí, kteří chtějí natáčet, veřejně vystupovat a pořádat vlastní setkání. „Podařilo se mi sebrat, získat pár lidí do týmu, které získaly stejnou odvahu jako já. Všichni to tam berou vážně. Vidím, že lidi mají o to zájem. Chci udělat akce v Praze, na Ostravsku. Jsou to srazy lidí, kteří mají stejný názory, nejsou to demonstrace. A to je, myslím, mnohem silnější než demonstrace. Lidi chtějí tak či tak někam patřit,“ popsal Šejna, který neskrýval své možné politické ambice.
Kromě toho se vyjádřil také k debatě o tom, zda je v Česku ohrožená demokracie. Podle něj platí, že dokud v zemi probíhají svobodné volby a vládne kabinet vzešlý z voleb, nelze mluvit o tom, že by demokracie neexistovala. „Za mě není ohrožená z toho důvodu, že oni si můžou v těch svých veřejnoprávních nezávislých médiích můžou prskat, co chtějí, a prezident si také může prskat, co chce. Ale ke konci dne stejně naše vláda je ta, která vládne a činí ta rozhodnutí. Takže dokud vlastně tady je tato vláda, tak můžeme říci, že tato demokracie ohrožená není a uvidíme po příštích volbách,“ uvedl Šejna.
Přidal komentář také k mladým lidem, kteří vyšli do ulic na obranu České televize a Českého rozhlasu. Podle něj nejde o jejich vinu, ale spíše o důsledek prostředí, v němž dlouhodobě slyší, že veřejnoprávní média jsou zárukou svobody a demokracie.
„Ti mladí lidé to někde slyšeli, ve škole, kde ti učitelé jsou všichni závislí na státu, mají v hlavách podvědomě nastavené nějaké trošku víc levicové myšlenky,“ uvedl s tím, že řada lidí vyrůstala v přesvědčení, že Česká televize představuje důležitou pojistku demokracie.
Zároveň prý chápe a oceňuje motivaci mladých lidí vyjít do ulic a bojovat za svobodu, problém však podle něj spočívá v tom, kdo jejich postoje formuje. „Já to cením. Ten fakt, že lidé jdou bojovat za svobodu, to je hezké, ale není to jejich vina, jako je to spíš vina těch, co na ně cílí.“
„Využívají toho, jak je tak křehká mysl mladých lidí jednoduše zmanipulovatelná. Místo toho, aby se starali opravdu o jejich svobodu, o svobodu našeho státu,“ dodal Adam Šejna.
