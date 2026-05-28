Policie ČR: Úhyn dvou psů na Lipensku

29.05.2026 7:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Případem se zabývají policisté z Lipna nad Vltavou.

Policie ČR: Úhyn dvou psů na Lipensku
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Včerejšího dne přijali policisté z obvodního oddělení v Lipně nad Vltavou oznámení o úhynu dvou jack russel teriérů, ke kterému mělo dle oznamovatelky dojít v příčinné souvislosti s otravou sinicemi z vodní nádrže Lipno.

Policisté zaznamenali, že se tato informace objevila i na sociálních sítích a vše začali ihned prověřovat. Z dosud provedeného šetření však nevyplývají žádné skutečnosti, na jejichž podkladě by bylo možno učinit závěr, že k úhynu psů došlo v důsledku otravy z vodní nádrže Lipno. Policisté mají také k dispozici infomaci z povodí o pravidelném monitoringu kvality vody.  Zatím nic nenasvědčuje skutečnosti, že by měla být voda v nádrži nebezpečná. Policisté na případu dále pracují.

"Dne 26.5.2026 byl realizován pravidelný monitoring kvality vody ve vodní nádrži Lipno. Vzorky byly odebrány v podélném profilu na čtyřech odběrových místech (Lipno nad Vltavou – u hráze, Frymburk, Dolní Vltavice a Horní Planá). Kvalita vody je na základě doposud realizovaných analýz dobrá. Biomasa planktonních sinic je aktuálně nízká. Vizuálně jsou patrné pouze drobné vločky roztroušené ve vodním sloupci. Většina vodního sloupce je aktuálně dostatečně saturována kyslíkem, k jeho významnějšímu poklesu dochází pouze v nejhlubších částech nádrže. Při březích na návětrné straně dochází k výrazné akumulaci pylu z kvetení jehličnanů." tisková mluvčí státního podniku Povodí Vltavy, paní Mgr. Pavlína Mertl, MBA.

Psali jsme:

Leyenová vyslala vzkaz: Ukrajina musí být integrována do Evropy
Pavel proti Zemanovi kvůli sudeťákům. A k tomu zpráva o druhém mandátu
„Podruhé volit Pavla? Zločin.“ Holec už se neudržel
Urban (SPD): Evropa se vzdaluje lidem. A lidé jí to začínají vracet

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Policie ČR , TZ

Pivo

Pane Zdechovský, můžete mi vysvětlit, proč EU řeší takové nesmysly, jako je sjednocování stupňovitosti piva v EU? Proč neřeší zásadní problémy? A co si vlastně o tomto záměru EU myslíte? Mimochodem by mě zajímalo, kdo s takovými nesmysli vůbec přichází? Mluví se o EU, ale musí za tím být přeci nějac...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

První olejový balzám HiPP – jemná péče pro citlivou dětskou pokožku

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Testujeme Sanytol dezinfekční čistič na podlahy a plochy, který čistí a dezinfikuje v jednom kroku!

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Policie ČR: Úhyn dvou psů na Lipensku

7:27 Policie ČR: Úhyn dvou psů na Lipensku

Případem se zabývají policisté z Lipna nad Vltavou.