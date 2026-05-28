Gulyáš nastavil zrcadlo Pavlovi. Video koluje internetem

Herec Michal Gulyáš ve svém satirickém vystoupení kritizuje prezidenta Petra Pavla, jeho okolí i politický obraz, který je podle něj veřejnosti předkládán. Pomocí motivu kouzelného zrcadla naznačuje zákulisní vliv poradců, Bruselu a NATO a ironicky pracuje i s tématem mediální reality a politického marketingu.
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Celou scénku zasadil do prostředí Pražského hradu, kde pracuje s obrazem „pravdomluvného zrcadla soudruha prezidenta“ a prezidenta ironicky vykresluje jako „Dekorativního Péťu“. „Byl to statný, líbivý muž, vous měl střižený podle pravítka, vlas nastřelený podle šuplery, rád nosil vzorně vyžehlenou flanelovou košili,“ glosuje Gulyáš prezidentovu veřejnou image.
Ve svém vystoupení zároveň naznačuje, že prezident Petr Pavel neslouží českým zájmům, ale řídí se pokyny Bruselu a NATO. V satirickém příběhu mluví o „kouzelném zrcadle“, které má být ukryté na Pražském hradě a napojené na „servery centrální inteligence v Bruselu a do centrály NATO“. „Ten kabel byl na to, aby prezident věděl, že když se půjde na to, tak mu tím kabelem NATO dá povely, jak na to,“ říká ve videu.
V další části Gulyáš pracuje s motivem kouzelného zrcadla, před kterým prezident řeší vlastní obraz i postavení. Satiricky přitom srovnává Petra Pavla s Donaldem Trumpem a nevynechává ani první dámu Evu Pavlovou. „Vy, pane prezidente, jste sice fešák, vaše flanely mají styl a v NATO by vás brali zpátky všema deseti. Ale tam za velkou louží žije jeden, co má patku oranžovější než západ slunce nad Grand Canyonem, kravatu červenější než je sovětská vlajka nad Kremlem a ženu přitažlivější, než je ta vaše,“ zaznívá ve videu. „Donald Trump je nejkrásnější!“
Gulyáš následně paroduje prezidentovu reakci na to, že kouzelné zrcadlo označilo za „nejkrásnějšího“ Donalda Trumpa. Připomíná přitom i Pavlova dřívější ostrá slova na adresu amerického prezidenta. „Trump? Přece jsem do novin jasně říkal, že je to odpudivá bytost! Že si s tímhle chlápkem nikdy nepodám ruku, natož abych s ním sdílel planetu!“ zaznívá ve videu.
Následně nechává prezidentovu postavu rozhořčeně reagovat slovy, že Trump „reprezentuje chaos a solárium“, zatímco on sám „klid a řád“. Ve scénce pak prezident žádá zrcadlo, aby ho „okamžitě politicky redefinovalo jako vítěze“.
V návaznosti na to přesouvá zrcadlo dění odmítající prezidentův požadavek na „politické redefinování“ výsledku. „Já nemůžu lhát,“ zaznívá ze zrcadla. Následně ironicky popisuje, jak v prezidentovi „začíná vřít krev starého vojáka“. „Podíval se na svou ruku, která podepisovala zákony, podepisovala rozkazy, signovala spolupráce a zdravila čestné stráže,“ popisuje Gulyáš, než prezident zrcadlo rozbije.
Do děje pak vstupuje prezidentův poradce Petr Kolář. Gulyáš jej označuje za „Hadí průsmyk“ a popisuje ho jako člověka, který měl na starosti hradní diplomacii, komunikaci i „naprogramovaný rozum celého hradního personálu“. Kolář následně podle autora sleduje spoušť po rozbitém zrcadle a všímá si i „jednoho odpojeného drátku s cedulkou KGB“.
Kolářova postava v podání Gulyáše prezidenta uklidňuje, že v politice se postoje mohou rychle měnit. „Dneska je tu někdo odpudivá bytost a zítra s ním musíte podepsat smlouvu o nákupu stíhaček. Krása je věcí politického konsenzu,“ říká ve scénce.
Radí mu také střepy po rozbitém zrcadle rychle uklidit dřív, než si jich všimnou novináři. Do krizového řízení je pak povolán i bývalý premiér Petr Fiala, protože má podle Gulyášovy nadsázky „největší zkušenosti s vysíláním jasných signálů“.
A zároveň paroduje jazyk politických tiskových konferencí. „Navrhuji říct, že zrcadlo bylo proruské, že záměrně podkopávalo důvěru v naše transatlantické vazby tím, že favorizovalo amerického populistu na úkor naší domácí stability,“ vkládá Gulyáš slova do úst Petra Fialy.
Scénku závěrem posouvá do polohy politické satiry. Prezident po krizové poradě oznámí, že všechna zrcadla v zemi budou rozbita a nahrazena jeho portréty. „Neptej se zrcadla, uslyšíš pravdu,“ zaznívá ve videu.
Ironicky pak popisuje i zákulisní vliv poradců. „Kolář alias Hadí průsmyk už nebyl poradcem na očích, ale spojkou mezi kabelem z Bruselu, NATO, trochu i z KGB a mezi zrcadlem,“ říká Gulyáš.
Celou pointu staví na myšlence, že veřejnost často vidí jen obraz, který je jí předložen. „Národ byl šťastný, protože měl pocit, že věci jsou konečně tak, jak mají být,“ zaznívá s dodatkem, že za zrcadlem se dějí věci, které před zrcadlem nikdo nevidí, protože se lidé dívají na vlastní odraz a myslí si, „že je to pravda nejpravdivější ze všech pravd“.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku