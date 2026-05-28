ČSÚ: Klesá podíl firem inovujících své výrobky a služby

V Česku v letech 2022–2024 realizovalo inovační aktivity 43 % podniků s 10 a více zaměstnanci, avšak míra inovací se výrazně liší podle velikosti firem. Zatímco mezi subjekty s 250 a více zaměstnanci inovovalo 77 % a u středně velkých 57 % firem, mezi subjekty do 50 zaměstnanců to bylo jen 36 %. Mezi nejvíce inovativní patřily, stejně jako v předchozích sledovaných obdobích, podniky v odvětvové sekci Informační a komunikační činnosti, kde své produkty nebo procesy inovovalo 70 % z nich. Pokud jde o regionální srovnání, nejvyšší podíl podniků s inovačními aktivitami byl zjištěn ve Zlínském kraji (48 %) a v Praze (47 %). Naopak nejnižší byl v Ústeckém a Karlovarském kraji, kde své produkty nebo procesy inovovalo 33 %, resp. 29 % podniků.
„Firmy se v rámci svých inovačních aktivit více soustředily na inovace podnikových procesů, které v letech 2022–2024 zavedlo 38 procent podniků. Nový či podstatně zlepšený výrobek či službu na trh uvedlo 24 procent podniků, což představuje nejnižší podíl za posledních deset let,“ uvedl Marek Štampach z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. V třídění dle vlastnictví podíl produktově inovujících firem klesl mezi posledními sledovanými obdobími výrazněji u podniků pod zahraniční kontrolou (z 35 % na 28 %), než u podniků pod tuzemskou kontrolou (z 26 % na 23 %).
Pozitivní dopady inovací se neomezují pouze na ekonomickou výkonnost či uvedení nových výrobků na trh. Téměř čtvrtina inovujících podniků uvedla, že jejich inovace přinesly environmentální přínosy pro zákazníky. Nejčastěji šlo o snížení spotřeby energie. Z pohledu podniků měly zavedené inovace nějaký pozitivní přínos pro životní prostředí dokonce v 37 % případů, nejčastěji opět v oblasti snižování energií.
České podniky nadále preferují vlastní vývoj inovací. Alespoň jednu produktovou inovaci si plně ve vlastní režii vyvinulo 69 % inovujících firem. Polovina produktově inovujících spolupracovala na vývoji nových nebo podstatně zlepšených výrobků nebo služeb s externími partnery, nejčastěji s dodavateli či v rámci podnikových skupin. Spolupráce s akademickou sférou zůstává méně častá. „S vysokými školami či veřejnými výzkumnými organizacemi spolupracovalo při vývoji nových produktů 14 procent produktově inovujících podniků a pouze dvě procenta si u těchto institucí vývoj zadala,“ říká Václav Sojka z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.
V roce 2024 dosáhly tržby firem s produktovou inovací 6,0 bilionu korun. Za inovované produkty však utržily z této částky jen necelou čtvrtinu (24 %), což v absolutním vyjádření představovalo 1,4 bilionu korun. Většina tržeb těchto podniků tak pocházela z prodeje neinovovaných produktů. Ve stejném roce firmy investovaly do inovací v průměru 2,5 % svých tržeb. V odvětvové sekci Informační a komunikační činnosti to bylo 8,0 %. Z 221 miliard korun, které firmy vynaložily v roce 2024 na inovační aktivity, jich necelá polovina (49 %) připadla na náklady na vnitropodnikový výzkum a vývoj a pětina na pořízení externích znalostí, včetně nákupu služeb výzkumu a vývoje.
Veřejná podpora zůstává důležitým zdrojem financování inovací. V období 2022–2024 ji využilo 30 % inovujících podniků. Podporu ze zdrojů Evropské unie čerpalo 16 % inovujících firem a z národních zdrojů 22 %. Pro své inovační aktivity využilo přímou národní podporu téměř dvakrát tolik firem než nepřímou prostřednictvím daňové podpory výzkumu a vývoje.
Řada firem si uvědomuje důležitost ochrany svých inovací prostřednictvím průmyslového vlastnictví. V období 2022 až 2024 uplatnilo některou z jeho forem 7,4 % podniků s inovačními činnostmi. U podniků bez inovačních činností se jednalo pouze o 0,5 procenta. Patentovou přihlášku si například v tomto období v Česku podalo 2,7 % inovujících firem a v zahraničí 2,3 %. Přibližně poloviční podíly u inovujících podniků pak najdeme v případě registrace průmyslových vzorů.
Významnou roli v inovacích hrají nové technologie. Více než třetina inovujících podniků (35 %) si v roce 2024 pořídila zcela novou, dříve v podniku nepoužívanou technologii v porovnání s 5 % v případě neinovujících podniků. Třetina inovujících firem v roce 2024 rovněž používala technologie umělé inteligence. U neinovujících firem to bylo 7 %. Ve zpracovatelském průmyslu pak inovující podniky častěji využívaly pokročilé technologie, jako je 3D tisk (35 %) nebo robotika (25 %).
