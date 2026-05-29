Májová slavnost, znásilnění, podezřelí migranti. Německo znovu vře

29.05.2026 16:12 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Čtyři cizinci jsou podezřelí z hromadného znásilnění dvaadvacetileté ženy na vesnické slavnosti v německém lázeňském městečku. Po hlavním podezřelém policie intenzivně pátrá. Případ okamžitě vyvolal ostrou politickou odezvu. Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová prohlásila, že křesťanští demokraté svou dřívější migrační politikou otevřeli Pandořinu skříňku, kterou stávající vedení nedokáže zavřít.

Foto: ARD
Popisek: Předsedkyně AfD Alice Weidelová

V Německu došlo k hromadnému znásilnění 22leté ženy během vesnické slavnosti. Podle policie a státního zastupitelství byla napadená v úterý brzy ráno nalezena částečně svlečená na dvoře v blízkosti tržiště v lázeňském městě Bad Klosterlausnitz v Durynsku. Svědkyně ji objevila kolem druhé hodiny ráno po skončení tradiční oslavy vztyčení máje (Maibaumfest) v místním kulturním sále a okamžitě přivolala záchrannou službu. Žena následně policii oznámila, že byla sexuálně napadena.

Vyšetřování se zaměřilo na skupinu migrantů. Státní zastupitelství v Gera uvedlo, že v souvislosti s případem jsou prověřováni čtyři podezřelí: tři Iráčané (ve věku 26, 29 a 30 let) a 29letý Syřan.

Dva mladší Iráčané byli po zadržení propuštěni. Na 29letého Syřana byla uvalena vyšetřovací vazba. Po 30letém Iráčanovi, který je považován za hlavního podezřelého, policie stále pátrá a byl na něj vydán zatykač.

 

 

Policie a kriminalisté několik hodin zajišťovali stopy na místě činu a vyslýchali desítky svědků, kteří se po slavnosti stále pohybovali v okolí. Další podrobnosti vyšetřovatelé s ohledem na probíhající vyšetřování zatím neposkytli.

Počty sexuálních deliktů v Německu rostou

Případ, který se odehrál v menším lázeňském městě, vyvolal značnou pozornost v německých médiích, včetně deníku Bild, který informoval o okolnostech nálezu ženy na dvoře nedaleko místa oslavy.

Incident se odehrál v době, kdy německé statistiky vykazují nárůst hlášených sexuálních deliktů. Spolkový kriminální úřad (BKA) eviduje za rok 2025 celkem 14 454 znásilnění, což představuje meziroční nárůst o 8,5 procenta. Celkový počet sexuálních deliktů přesáhl 131 tisíc případů.

 

 

Vyšetřování pokračuje a podezřelí zatím nebyli pravomocně odsouzeni. Německé úřady zdůrazňují, že plně respektují presumpci neviny. Státní zastupitelství v Gera prověřuje celkem čtyři muže ve věku 26 až 30 let.

Unie otevřela v roce 2015 Pandořinu skříňku

Událost rezonuje také na sociálních sítích. „Hrozný zločin se odehrál na německém májovém festivalu: 22letá žena byla údajně znásilněna nejméně dvěma muži v časných ranních hodinách a nalezena napůl nahá na dvoře. Po brutálním znásilnění na vesnické oslavě v Bad Klosterlausnitz v Durynsku byli zatčeni pachatelé. Jeden z podezřelých je stále na útěku,“ napsal na X britský novinář Tommy Robinson.

 

 

„Znovu byla znásilněna mladá žena, znovu jsou všichni čtyři podezřelí migranti: Syřan je ve vazbě, Íránec je na útěku. Unie otevřela v roce 2015 Pandořinu skříňku – a Merz je neschopen ji zavřít. AfD to zvládne!“ vyjádřila se Alice Weidelová, spolupředsedkyně strany Alternativa pro Německo (AfD).

 

 

Maibaumfest, v překladu „slavnost májky“, je tradiční lidová slavnost, která se koná v německy mluvících zemích – především v Bavorsku, Rakousku a v některých částech Švýcarska. Oslava je úzce spjata s vítáním jara. Hlavním symbolem festivalu je Maibaum (májka), vysoký, očištěný kmen stromu, nejčastěji smrku nebo borovice, který se slavnostně zdobí a vztyčuje na návsi nebo na náměstí. Tato slavnost se podobá českému stavění májek, ale v alpských regionech mívá často mnohem velkolepější a organizovanější podobu jako festival pořádaný pro celé široké okolí.

