Májová slavnost, znásilnění, podezřelí migranti. Německo znovu vře

V Německu došlo k hromadnému znásilnění 22leté ženy během vesnické slavnosti. Podle policie a státního zastupitelství byla napadená v úterý brzy ráno nalezena částečně svlečená na dvoře v blízkosti tržiště v lázeňském městě Bad Klosterlausnitz v Durynsku. Svědkyně ji objevila kolem druhé hodiny ráno po skončení tradiční oslavy vztyčení máje (Maibaumfest) v místním kulturním sále a okamžitě přivolala záchrannou službu. Žena následně policii oznámila, že byla sexuálně napadena.
Vyšetřování se zaměřilo na skupinu migrantů. Státní zastupitelství v Gera uvedlo, že v souvislosti s případem jsou prověřováni čtyři podezřelí: tři Iráčané (ve věku 26, 29 a 30 let) a 29letý Syřan.
Dva mladší Iráčané byli po zadržení propuštěni. Na 29letého Syřana byla uvalena vyšetřovací vazba. Po 30letém Iráčanovi, který je považován za hlavního podezřelého, policie stále pátrá a byl na něj vydán zatykač.
Vergewaltigung auf Maibaumfest – „Wir haben Angst um unsere Enkel und Töchter"
Policie a kriminalisté několik hodin zajišťovali stopy na místě činu a vyslýchali desítky svědků, kteří se po slavnosti stále pohybovali v okolí. Další podrobnosti vyšetřovatelé s ohledem na probíhající vyšetřování zatím neposkytli.
Počty sexuálních deliktů v Německu rostou
Případ, který se odehrál v menším lázeňském městě, vyvolal značnou pozornost v německých médiích, včetně deníku Bild, který informoval o okolnostech nálezu ženy na dvoře nedaleko místa oslavy.
Incident se odehrál v době, kdy německé statistiky vykazují nárůst hlášených sexuálních deliktů. Spolkový kriminální úřad (BKA) eviduje za rok 2025 celkem 14 454 znásilnění, což představuje meziroční nárůst o 8,5 procenta. Celkový počet sexuálních deliktů přesáhl 131 tisíc případů.
Vyšetřování pokračuje a podezřelí zatím nebyli pravomocně odsouzeni. Německé úřady zdůrazňují, že plně respektují presumpci neviny. Státní zastupitelství v Gera prověřuje celkem čtyři muže ve věku 26 až 30 let.
Unie otevřela v roce 2015 Pandořinu skříňku
Událost rezonuje také na sociálních sítích. „Hrozný zločin se odehrál na německém májovém festivalu: 22letá žena byla údajně znásilněna nejméně dvěma muži v časných ranních hodinách a nalezena napůl nahá na dvoře. Po brutálním znásilnění na vesnické oslavě v Bad Klosterlausnitz v Durynsku byli zatčeni pachatelé. Jeden z podezřelých je stále na útěku,“ napsal na X britský novinář Tommy Robinson.
A horrific crime at a German Maypole festival:— Tommy Robinson (@TRobinsonNewEra) May 28, 2026
A 22yr old woman was allegedly raped by at least two men in the early hours and found half naked in a yard.
3 Syrians and an Iraqi arrested following the vicious gang rape in the village party in Bad Klosterlausnitz, Thuringia.… pic.twitter.com/0RWJN1oA0c
„Znovu byla znásilněna mladá žena, znovu jsou všichni čtyři podezřelí migranti: Syřan je ve vazbě, Íránec je na útěku. Unie otevřela v roce 2015 Pandořinu skříňku – a Merz je neschopen ji zavřít. AfD to zvládne!“ vyjádřila se Alice Weidelová, spolupředsedkyně strany Alternativa pro Německo (AfD).
Wieder eine junge Frau vergewaltigt, wieder sind die vier Tatverdächtigen Migranten: Ein Syrer ist in Haft, ein Iraker auf der Flucht. Die Union hat 2015 die Büchse der Pandora geöffnet - und Merz ist unfähig sie zu schließen. Die AfD wird es tun! https://t.co/0wEJRFu6iA pic.twitter.com/uJ1O9G9beI— Alice Weidel (@Alice_Weidel) May 29, 2026
Maibaumfest, v překladu „slavnost májky“, je tradiční lidová slavnost, která se koná v německy mluvících zemích – především v Bavorsku, Rakousku a v některých částech Švýcarska. Oslava je úzce spjata s vítáním jara. Hlavním symbolem festivalu je Maibaum (májka), vysoký, očištěný kmen stromu, nejčastěji smrku nebo borovice, který se slavnostně zdobí a vztyčuje na návsi nebo na náměstí. Tato slavnost se podobá českému stavění májek, ale v alpských regionech mívá často mnohem velkolepější a organizovanější podobu jako festival pořádaný pro celé široké okolí.
