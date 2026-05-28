Zoo Ostrava: Den dětí i u nás

V pondělí 1. června mohou v ostravské zoo děti oslavit svůj svátek. V lese pod pavilonem Papua bude začátek pohádkové trasy, na které se děti setkají se spanilou princeznou, Červenou Karkulkou, ale také levhartem či papouškem a dalšími postavičkami. S nimi si můžou malí oslavenci zahrát a zasoutěžit, a to od 9 do 14 hodin. Během celého dne budou probíhat i komentovaná setkání u vybraných druhů zvířat. Program společně s pracovníky zoo připravili členové Kruhu přátel zoo a Fajn Kroužky. Děti tento den zaplatí běžné vstupné. Pro všechny bude u vstupu do zoo připraven malý dárek.
