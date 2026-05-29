Hřib (Piráti): Díváte se na to ale úplně špatnou optikou, pane Ševčíku

Je dobré si trošku uvědomit, v jakém kontextu se nějaké věci dějí. To znamená, prosím pana předsedajícího, já bych rád zareagoval tady na pana poslance Ševčíka. V momentě, kdy prosadíte stavební legislativu, která vede k tomu, že se usnadní administrace například tak, že některé stavby následně nepotřebují stavební povolení, tak pokles počtu stavebních povolení není chyba, ale chtěná funkčnost. Protože potom stavíte některé věci bez těch stavebních povolení. A to, co je důležité, na co se máte dívat, je spíše řekněme ekonomický výkon toho daného segmentu.
A když se na to podíváte, tak tady vidíte, že od podzimu 2024 myslím, kdy byla spuštěna například ta digitalizace stavebního řízení, tak dochází k meziročnímu nárůstu v tom segmentu o nějakých 10 procent. To znamená, že naopak stavebnictví táhne naši ekonomiku a není to nic, co by najednou začalo stagnovat. Samozřejmě i tedy s přihlédnutím k tomu, že povolovací proces je jako nějaký a potom následně se potom ty baráky realizují, což je to, co uvidíte v ekonomických dopadech, protože pochopitelně ta plánovací fáze tam jako nijak zvlášť nesvítí. To znamená, je potřeba se dívat na ta reálná data a interpretovat je v tom kontextu, v jakém existují.
Další věc je samozřejmě, pokud tady řekne pan Kunovský tedy z Central Groupu, že zastavuje projekty, protože mu přijde, že vstupy jsou moc drahé, že stavební materiály jsou drahé a ti lidé taky stojí nějaké strašné peníze, tak to také má samozřejmě vliv na ten trh, o tom žádná. Nicméně pravdou zůstává, že za Hřiba se povolovalo v Praze nejvíce bytů v roce 2021, to je téměř 10 000 bytů, to je rekord od devadesátých let, od kdy to staťák měří.
