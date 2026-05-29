Ševčík (SPD): Pokles v oblasti bydlení při vládním angažmá Pirátů

29.05.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Projev na 17. schůzi Poslanecké sněmovny 29. května 2026 k pirátské politice bydlení v praxi, nikoliv v rétorické teorii.

Foto: Repro Datarun, YT
Popisek: Miroslav Ševčík

Dobrý den, dámy poslankyně, paní poslankyně, páni poslanci, prostřednictvím předsedajícího, byl jsem rád, že jsem slyšel, že Piráti byli ve vládě a co se za nich dělo. Děkujeme tady za spoustu hraběcích rad k podpoře dostupného bydlení. A jenom bych připomněl tady panu bývalému primátorovi Prahy – stavební povolení, bytová výstavba v Praze oproti roku 2017 za celé jeho vlády to kleslo na 59,03 procenta. Opakuji 59,03. Jestliže se tady holedbáte tím, co jste tady udělali pro stavební výstavbu, tak pozor. Stavební povolení celkem v České republice za Fialovy vlády z 90 962 povolení v roce 2021 na 61 613 povolení v roce 2025, to je 67,70 procent. Pro bytovou výstavbu a bytové budovy to bylo z 33 995 v roce 2021 na 23 014, to je 67,69 (procenta) oproti roku 2021. A postavených bytů v České republice prosím, tak to je taky úsměvné, ze 44 992 v roce 2021 na 35 819 v roce 2025, to je 79,61procenta. Pokles stavebních povolení víc jak o třetinu a pokles vystavěných bytů o čtvrt, o 20 procent, takže o pětinu. Takže děkuji za pozornost.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

  • SPD
  • poslanec
