NP Šumava: Na splouvání Vltavy ze Soumarského mostu se už bude možné registrovat

„Splouvání Teplé Vltavy v tomto úseku bude i letos probíhat podle stejných pravidel, jako v předchozích letech. Tedy základním pravidlem pro možnost splouvání bude výška hladiny řeky v daný den a k tomu odpovídající počet lodí, které mohou splout v dané hodině. Splouvat bude možné v květnu o víkendech a svátcích a od června do konce října každý den, pokud to výška hladiny dovolí,“ vyjmenovává základní pravidla splouvání Teplé Vltavy koordinátor Vladimír Dvořák.

Minimální výška hladiny pro splouvání je 50 cm. V případě, kdy se hladina pohybuje mezi 50 a 61 centimetry, splouvá se vždy s proškoleným průvodcem. Registrace je možná on-line nebo přímo v infocentru na Soumarském mostě.

„Teplá Vltava právě v úseku mezi Soumarským mostem a Pěknou je klíčovým úsekem, kde se zatím ještě daří kriticky ohroženému mlži perlorodce říční. V rámci dlouhodobého projektu každoročně posilujeme tuto populaci několika stovkami mladých perlorodek, odchovaných polopřirozeným způsobem. Takto populaci posilujeme už tři roky a z našeho kontinuálního monitoringu je zřejmé, že tyto výsadky jsou úspěšné,“ doplňuje informace o hlavním předmětu ochrany v Teplé Vltavě krajinná ekoložka Eva Zelenková.

Pozitivní trend vývoje populace perlorodek mohou podpořit také samotní vodáci, kteří se chystají splouvat tento úsek Vltavy. Je nutné, aby vždy dodržovali pravidla splouvání, především aby nevstupovali do řeky a na břehy mimo vyhrazená místa.

„To jsou zásadní pravidla splouvání, která nabývají na významu především při nižší hladině řeky. Pokud by vodáci vstupovali do řeky zejména v případě, kdy se hladina pohybuje mezi 50 a zhruba 57 centimetry, je dost pravděpodobné, že by mohlo dojít k poškozování perlorodek. Proto už nyní apelujeme na vodáky, kteří letos plánují splouvat Teplou Vltavu, aby nám svým zodpovědným přístupem pomohli chránit mladé křehké perlorodky,“ upozorňuje Vladimír Dvořák.

Do finále míří také přípravy pro letošní sezónu programu S průvodcem do divočiny. Program, který funguje už přes dvacet let, každoročně nabízí výlety stovkám zájemců do zajímavých a málo navštěvovaných přístupných lokalit a také do klidových území.

„V roce 2023, kdy probíhala už 26. sezóna se šumavskými průvodci divočinou, více než tisícovka zájemců využila výlety v rámci nabízených 99 termínů na 34 různých trasách. Pro letošní rok byly vyřazeny dvě trasy do CHKO Šumava, o které byl nejmenší zájem a jako novinky bude nabídnuta nová trasa ze Strážného, další z Modravy a dvoudenní výprava do oblasti Třístoličníku. Doprovody na všech výpravách do divočiny zajišťují externí průvodci z řad místních obyvatel,“ informuje o plánovaných novinkách koordinátor programu Josef Štemberk.

Spuštění rezervací pro program „S průvodci do divočiny“ je plánované na středu 15. května a podrobné podmínky s termíny budou zveřejněny zhruba dva týdny předem. Oba programy, jak splouvání Teplé Vltavy, tak i „S průvodci do divočiny“, zavedou zájemce do bezzásahových zón. Do míst, kde probíhají přirozené přírodní procesy a které mohou být pro návštěvníka rizikové. Je tedy nutné mít na paměti, že divočina, kterou zájemci budou poznávat, je nádherná, ale zároveň nebezpečná a je třeba dodržovat zvýšenou opatrnost a vždy dbát doporučení průvodců.

Pro letošní sezónu Správa Národního parku Šumava zavádí nově vstupné do návštěvnického centra Soví voliéry v Borových Ladech. Plná výše vstupného je stanovena na 40,- Kč a zvýhodněné vstupné (pro děti do 15 let, seniory a držitele průkazů TP/ZTP) je poloviční, tedy 20,- Kč. Sezóna v Sovích voliérách začne 1. května a potrvá do konce září. Otevřeno bude kromě pondělků každý den.

