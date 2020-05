NP Šumava: Tetřívek obecný to má na Šumavě skoro „spočítané“. Na území národního parku žije už jen 50 kohoutků

reklama

Vyplývá to z monitoringu, který byl zakončen v roce 2019. Tetřívek obecný v současné době, tedy v květnu, prožívá jednu z nejcitlivějších fází svého života – období toku.

„Jarní tok tetřívků, který probíhá od konce února někdy poloviny března až do konce května, je společně s přezimováním jednoznačně nejcitlivějším obdobím jeho života. Na to, aby se kohoutek dokázal spářit se slepičkou, má velmi málo času,“ sděluje zajímavosti o tetřívkovi obecném ornitolog Správy Národního parku Šumava Aleš Vondrka.

„Tok tetřívků je sociálně komplexní záležitost, kterou lze snadno narušit. Tok začíná brzy ráno ještě před východem slunce. Někdy toká i na stromech - tomu se říká sluneční tok. Slepičky mají navíc velmi krátkou fertilní, tedy plodnou periodu, která trvá jen několik málo dní. Pokud v této periodě nedojde k oplození slepičky, tak ta pro daný rok z reprodukce vypadává,“ doplňuje Aleš Vondrka.

Narušit tok tetřívků je přitom velmi snadné – pouhá přítomnost člověka na tokaništi může znamenat jeho přerušení. Podle dlouhodobých zkušeností jsou přitom těmi nejčastějšími rušiteli fotografové a nadšení pozorovatelé přírody

„Tok tetřívků je obrazově velmi atraktivní. Kohoutci se před slepičkou předvádějí jak svými fyzickými přednostmi, tak i, s nadsázkou řečeno, tanečními kreacemi, při kterých vyskakují nad luční porosty a různě se natáčejí. Takové dvoření trvá až desítky minut, v rámci kterých fotografové získají vytoužené snímky. Při fotografování může být rušícím elementem třeba jen zvuk závěrky fotoaparátu nebo samotný pohyb člověka při fotografování. Často se také stává, že když má fotograf dost snímků, zvedne se ze svého úkrytu a odchází. Tím tetřívky vyplaší a oni odlétnou. Přitom ale tok tetřívka neskončil – nedošlo ke kopulační fázi. A jeden den páření je tak ztracen. Když se toto opakuje každý den, nemusí dojít k oplodnění samičky vůbec,“ vysvětluje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák. „To je situace, kterou by určitě nechtěl nikdo z nás prožívat na vlastní kůži...“

V posledních letech to došlo tak daleko, že amatérští pozorovatelé a fotografové pořádají organizované výlety do lokalit, kde probíhá tetřívčí tok.

„Několik tokanišť je v území, kde neplatí žádné omezení vstupu. Například u obce Dobrá nebo v lokalitě Cazov. Právě tam protíná tokaniště cyklotrasa, po které se turisté i cyklisté mohou pohybovat v průběhu celého roku. Po zkušenostech z posledních let a také po té, co jsme získali data z posledního monitoringu tetřívka obecného, jsme požádali orgán ochrany přírody o dočasné omezení vstupu na tyto dvě lokality,“ informuje Jan Dvořák.

Lokalita Cazov, včetně části červené turistické trasy a cyklotrasy 7, 1023 je pro turisty uzavřena do 31. května. Tokaniště u obce Dobrá je uzavřené také do 31. května v době od 18:00 hod do 10:00 hod dalšího dne.

„Naším cílem je zachování populace tetřívka a nárůst její početnosti. Byl bych rád, aby návštěvníci toto dočasné opatření dodržovali a do konce května si naplánovali výlety do jiných částí národního parku. Pro člověka je to jen dočasné, drobné omezení, které ho nestojí vlastně vůbec nic. Pro tetřívka je to ale zásadní. Pokud to nebudeme dodržovat, bude ho to doslova stát život. A jsem přesvědčený o tom, že nikdo z návštěvníků nechce slyšet za několik let informaci, že tetřívek obecný ze Šumavy definitivně vymizel. Proto předem děkuji za dodržování tohoto krátkodobého opatření,“ uzavírá ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix): středně velký druh hrabavého ze skupiny tetřevovitých

Druh je vázán na počáteční (iniciační) fáze vývoje lesa. Na Šumavě se vyskytuje převážně na primárních rašelinných biotopech, kde postup sukcese blokuje voda. Preferuje rozvolněné porosty - dostatek světla znamená dostatek potravních příležitostí a hlavně mladé porosty (do 6 metrů výšky), převážně bříz. Starší porosty nejsou atraktivní.

Jarní tok probíhá od konce února, poloviny března do konce května, dle počasí

Slepičky mají velmi krátkou fertilní (plodnou) periodu - cca 5 dnů. Vybírají si nejkvalitnější samce na tokaništi - dominantní kohoutci obstarají cca 80% kopulací na tokaništi

Na tokaništích se ptáci pohybují celoročně a slepice hnízdí v blízkosti tokanišť.

Potravou dospělců jsou na jaře a v létě lístky, i traviny, na podzim bobule a přes zimu pupeny, jehnědy.

Teřívek obecný se dnes v ČR vyskytuje pouze na Šumavě, v Krkonoších a Krušných horách. V Doupovských horách a na Libavé přežívají poslední ptáci.

Na Šumavě prokázal monitoring v roce 2019 přes 80 tokajících kohoutků, včetně Boletic, kde žije přes 30 kohoutků. Celkově tedy cca 160 – 180 jedinců. V roce 1977 bylo na celé Šumavě sečteno zhruba 1200 jedinců.

Monitoring tetřívka obecného byl spolufinancován v rámci projektu č. 99: „Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les" realizovaného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

Psali jsme: Kompenzační opatření k otevření Modrého sloupu jsou prý nedostatečná. Správa NP Šumava se odvolá NP Šumava: Národní parky nabízí výukové materiály zdarma ke stažení Správa NP Šumava vypisuje další minitendry na práce v lesích. Začne se zpracováním polomů NP Šumava: Vlci ze Šumavy nezmizeli. V roce 2019 vychovali další mláďata

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.