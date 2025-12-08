Frontoví turisté z Ukrajiny. Lhali celou dobu

Situace na ukrajinské frontě se podle vyjádření mnohých důstojníků stále více komplikuje a Moskvě se daří postupovat skrze taktiku „mlýnku na maso“, kdy se netrápí výraznými počty svých ztrát. „Když máme tři lidi, oni jich mají třicet,“ popisuje pro deník The New York Times jeden z ukrajinských velitelů od Pokrovsku a všímá si i dobré ruské výbavy a zásobování. Zaznívá, že se tak situace vyvíjí dosti odlišně, než predikovali někteří západní „vojenští experti“.

Frontoví turisté z Ukrajiny. Lhali celou dobu
Foto: Repro X
Popisek: Pohled z dronu na ukrajinský výsadek u Pokrovsku

Deník The New York Times popisuje zhoršující se situaci na Ukrajině s tím, že Rusové si svůj postup dobře uvědomují, a proto odmítají jednat o ukončení bojů a ustupovat ze svých požadavků. Ukázat to mělo dle listu i nedávné jednání americké delegace s Putinem, který na pozadí boje o Pokrovsk naznačil, že od svých požadavků neustoupí.

„Podle map bojišť a ukrajinské armády se stále bojovalo o útržky města. Putinovo tvrzení, i když předčasné, však odráželo trend formující jeho neústupný přístup k jednáním: Ruské síly postupují,“ podotýká deník a vojenský analytik finské skupiny Black Bird Group Emil Kastehelmi dodává, že Ukrajina sice není v bodě, kdy by ji Rusové dokázali donutit ke kapitulaci, ale „vypadá natolik slabě, že si myslí, že mohou vznášet požadavky“.

Kromě u Pokrovsku Rusové tlačí též na obklíčení nedalekého Myrnohradu, boje opět probíhají o již dříve osvobozený Kupjansk, doněcký Siversk  a situace se zhoršuje i na jihu Záporožské oblasti.

Pokrok Ruska je sice nadále pomalý a nákladný, a to jak na životech, tak na vybavení, problémem však je, že toto tempo zrychluje. „Budoucnost Ukrajiny vypadá opravdu, ale opravdu ponuře,“ podotýká proto pro The New York Times Kastehelmi.

Letní ofenzíva Kremlu, jejímž cílem bylo dobytí celého Doněcku, přinesla jen omezené úspěchy, avšak od podzimu se situace začala obracet ve prospěch Ruska a například ukrajinský kapitán jednotky poblíž Lymanu Oleh Voitsekhovskyj hovoří o neustálém tlaku na frontě. Rusové dle něj útočí bez přestávky a „ve všech směrech“.

V posledních dvou měsících lze podle jeho slov cítit nárůst intenzity nepřátelských akcí a nikdy neustávají útoky dronů ostřelování. Ruské síly se dle něj pohybují v malých skupinách, zatímco ukrajinským dronům komplikuje situaci hustá mlha a ztěžuje tak odrážení útoků.

Těžkou situaci líčí také Maksym Bakulin, který slouží u 14. operační brigády Národní gardy. Uvádí, že u Pokrovsku se každý den snáší hustá mlha, která doprovází „zápach spáleného uhlí a zápach střelného prachu s nádechem manganu, jako na střelnici“ a vzpomíná, že zatímco ještě před rokem šlo o žijící město, dnes jsou v jeho ulicích akorát „těla civilistů a vojáků, bez možnosti je vyzvednout“.

Právě Pokrovsk má být nyní ruskými silami vnímán jako odrazový můstek směrem ke Slovjansku a Kramatorsku, dvěma silně opevněným městům v Doněcku, která Ukrajina stále kontroluje.

A zatímco Ukrajinci stále bojují u předměstí tohoto Rusy dobytého města, analytici varují, že soustředění sil na Pokrovsk dává akorát příležitosti jinde na 120 kilometrů dlouhé frontové linii v jihovýchodní Záporoží, kterých si nepřítel dobře všímá.

Ukrajina vyslala do oblasti nějaké zálohy, což pomohlo zpomalit postup, „ale tempo je tam stále poměrně alarmující,“ upozorňuje Kastehelmi na situaci zejména v okolí dříve 13tisícového města Huljajpole. 

Nástup zimy by mohl zpomalit tempo ruského postupu na širší frontě, ale deník poukazuje, že Moskva těží ze „zdánlivě nekonečného přísun vojáků a ochoty absorbovat těžké ztráty ve stylu válčení, který se dá přirovnat k mlýnku na maso“.

„Rusko se zavázalo k vyčerpávací válce a v současné době se Ukrajinu snaží pomalu vojensky zlomit,“ podotýká Kastehelmi.

Jak ruské převahy vypadají, pak dodává Oleh – velitel čety seržantů v oblasti Pokrovsku, který se po 18měsíční bitvě téměř celý již dostal pod ruskou kontrolu a nyní se začíná bojovat již spíše o udržení sousedního Myrnohradu. Podle Oleha drony na místě proměnily silnice v smrtící pasti a Rusové mají k dispozici dostatek výbavy a především vojáků. „Když máme tři lidi, oni jich mají třicet,“ naznačil tvrdou převahu. Ruské převaze ve všech ohledech dokážou Ukrajinci na frontě čelit jen svým odhodláním. „Neočekávali, že budeme bojovat tak dlouho,“ naznačil Oleh, díky čemu se i za současné pochmurné situace daří držet frontu na Ukrajině pohromadě. 

Vojenský analytik Roland Popp přitom vzpomíná na vyjádření některých „vojenských expertů“, kteří dříve situaci na frontě líčili pro Ukrajinu mnohem pozitivněji, než ve skutečnosti je. Nazrál tak dle něj čas konstatovat, že „frontoví turisté“ jako vojenští analytici Michael Kofman, Rob Lee, Franz-Stefan Gady  a Dara Massicotová „nás v průběhu let dezinformovali“. 

„Musíme mluvit o takzvaných ‚vojenských expertech‘ a o tom, jak uvedli veřejnost v omyl,“ vyzývá Popp, aby lidé na jejich dřívější predikce, „lakující situaci na růžovo“ nezapomněli. 

