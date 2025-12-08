Zdechovský (KDU-ČSL): Křesťané jsou nejpronásledovanější náboženskou skupinou na planetě

Křesťané jsou nejpronásledovanější náboženskou skupinou na planetě. To si líbit nenecháme! !?
V Nigérii pokračuje brutální násilí, které tvrdě dopadá na křesťanské komunity, kostely a duchovní. Oslovil jsem v této věci Evropskou komisi, která mi potvrdila, že EU pomáhá v postižených oblastech s důrazem na ochranu civilistů.
Po masakru ve státě Benue, kde zahynulo 210 lidí a tisíce musely uprchnout, poskytla EU rychlou humanitární pomoc a vyzvala nigerijské úřady k důslednému boji proti násilí, ochraně civilistů a k transparentnímu vyšetřování útoků.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV