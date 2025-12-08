Zdechovský (KDU-ČSL): Křesťané jsou nejpronásledovanější náboženskou skupinou na planetě

08.12.2025 17:04 | Monitoring

Zdechovský (KDU-ČSL): Křesťané jsou nejpronásledovanější náboženskou skupinou na planetě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Tomáš Zdechovský

Křesťané jsou nejpronásledovanější náboženskou skupinou na planetě. To si líbit nenecháme! !?

V Nigérii pokračuje brutální násilí, které tvrdě dopadá na křesťanské komunity, kostely a duchovní. Oslovil jsem v této věci Evropskou komisi, která mi potvrdila, že EU pomáhá v postižených oblastech s důrazem na ochranu civilistů.

Po masakru ve státě Benue, kde zahynulo 210 lidí a tisíce musely uprchnout, poskytla EU rychlou humanitární pomoc a vyzvala nigerijské úřady k důslednému boji proti násilí, ochraně civilistů a k transparentnímu vyšetřování útoků.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
autor: PV

