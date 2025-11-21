Niedermayer (TOP 09): To, že na vše nezbude, je normální

21.11.2025 18:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu státního rozpočtu Fialovy vlády

Niedermayer (TOP 09): To, že na vše nezbude, je normální
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Luděk Niedermayer

Hnutí ANO objevilo, že chybějících miliard v rozpočtu je 96. Jistě by se jich dalo najít ještě více. Vládnutí je totiž vždy o prioritizaci: tedy o tom, co z toho, "co by bylo hezké udělat", se dostane do plánů, najdou se na to peníze a skutečně se to realizuje.

To, že "na vše nezbude", je zcela normální. Tím samozřejmě nijak neomlouvám zjevné slabiny rozpočtu končící vlády. Je však dobré připomenout, že rozpočtový stres, který nová vláda zdědila, má velikost nápadně podobnou nedomyšlenému snížení daní, tzv. zrušení superhrubé mzdy, které navrhlo právě hnutí ANO a schválily ODS a SPD.

Nadto rozpočtové priority hnutí ANO vyvolávají otázku, jaké Česko chce tato vláda po sobě zanechat. Jako fanda železniční dopravy si rozhodně nemyslím, že potlačení rozvoje vysokorychlostní železnice, jen proto, aby zbylo na preference typu navýšení penzí či snížení daně z nemovitostí (zastavení indexace), je pro budoucnost Česka "dobrý deal".

Stejně tak souběh oznámení, že se zpomalí či zastaví zavádění sofistikovaného zabezpečení železnic (protože prý nebudeme mít unijní prostředky), s včerejší vážnou nehodou na železnici na jihu Čech ukazuje, že některé "snadné a levné" volby se mohou ukázat jako "drahé a zcela špatné".

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Elektroauta

Elektroauta

Jestli vás fakt zajímá, jakou mám zkušenost s elektroauty, tak já vám to řeknu. Žádnou, protože na takové auto nemám. Podle vašeho článku, ale vy ty auta střídáte pomalu jak ponožky. Dokážete se vžít do života většiny z nás, kteří prostě na nové auto nemají? A pokud koupí starší auto, což většina dě...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu státního rozpočtu Fialovy vlády