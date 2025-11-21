Akce „falešná vlajka“ a provokace Ruska? Varování k Ukrajině

Andrej Babiš si znovu došel na Národní třídu pro pískání a pokřik, Petr Pavel pro potlesk a vítání. Měl by se podle vás Babiš na slavení 17. listopadu už vyprdnout, nebo je to důležitý smířlivý signál k těm, kteří ho nevolili?
Pokládání věnců, jakkoliv se mi tato agenda mnohdy příčí i vzhledem k pokrytectví pokládajících, zkrátka patří k agendě politické reprezentace. Takže i Babiš tím vysílá určitý signál třeba těm, co ho nevolili. Navíc je to jeho výsostné právo. Co se týká oněch pískajících a tleskajících volajících „hanba, hanba“ a „sláva, sláva“, vše zůstává při starém a zaslepeném. Náš převlečený komouš je lepší než ten váš. To, že Pepa Stosedmička chápal invazi vojsk Varšavské smlouvy a cvičil na rozvědčíka, aby bránil tehdejší režim, je přece věc mladické nerozvážnosti. Navíc si to poctivě odpracoval mezi půlkami současného Velkého bratra. Kdyby neprozíravost a hloupost nadnášela, řada z nás by létala na oběžné dráze.
A ještě jedna věc k Babišovi. Prezident požaduje k jmenování premiérem vysvětlení, jak si Andrej Babiš poradí se střetem zájmů. Že to má veřejnost právo vědět a vědět to chce, je i argument opozice. Zajímá vás, jakou kulišárnu Babiš vymyslí, aby mohl být premiérem a neměl papírově střet zájmů? Nebo je vám to jedno?
Líbí se vám, jak jsou v Praze pojímány oslavy 17. listopadu?
Kromě toho, v metru byl 17. listopadu pobodán senior – člen SPD. A to sedmnáctiletou dívkou, která tvrdila, že strčil do její kamarádky. Tomio Okamura tvrdí, že se jednalo o politicky motivovaný útok. Myslíte si, že tomu tak skutečně bylo?
Z informací, které k případu mám, to nedokážu posoudit. Možné je samozřejmě všechno a agrese se u některých jedinců a skupin stupňuje, ale u tohoto odsouzeníhodného činu netuším.
A ještě jednou k tomu 17. listopadu. U spousty dějinných událostí dříve nebo později dojde k alternativním výkladům. Proč myslíte, že listopad tak dlouho odolává?
Ale on neodolává. Jakkoliv se onen mýtus „Sametové revoluce“ snaží mnozí přímí i nepřímí, minulí i současní uvědomělí držet a přiživovat svými orwellovskými dogmaty. Dokonce i řada samotných přímých účastníků už ale přece sama přiznala, že pochybuje o tom, že hlavními hybateli byli oni – disidenti nebo dokonce studenti. Ostatně jen bláhový člověk by si po těch letech, zveřejněných informacích a ve světle současného dění mohl myslet, že šlo o spontánní akci veřejnosti, studentů a disidentů. Všem vřele doporučuji přečíst Analýzu 17. listopadu od Miroslava Dolejšího napsanou v roce 1990, ve které naprosto fantasticky analyzuje a popisuje celé řízené převzetí moci v roce 1989, jeho důkladnou přípravu a prorocky, prognosticky či jak chcete, předpovídá řadu dějů a událostí, jež se tak či onak naplnily.
Šeptandou se dostal ven další návrh míru na Ukrajině, který by opět měly mezi sebou uzavřít USA a Rusko, Ukrajině by měl být sdělen a na to, co si myslí v Evropě, se prý ohled brát nebude. Podle informací serveru Axios se text dohody začíná blížit ruským požadavkům. Myslíte, že tentokrát to k něčemu povede, nebo to bude pořád málo?
Myslím, že to neví nikdo kromě Trumpa, Putina a těch, kteří jsou za nimi – nebo spíše nad nimi – a za zrcadlem. Takže ani já. Nicméně co je prvním krokem k odhalení skutečné povahy rusko-ukrajinského konfliktu je to, že mírový návrh spolu už řeší jen USA a Rusko a Ukrajině bude „sdělen“. Opět se tak ve světle světa stává další konspirační teorie skutečností – tedy že rusko-ukrajinský konflikt je proxy válkou USA a Ruska. Pokud půjdeme ještě dál, tak onu proxy válku s pravděpodobností hraničící s jistotou vyprovokovali skrze Zelenského ukrajinskou juntu Američani. V pořadí minimálně čtvrtý pokus velkých bratrů ze západu, jak si podmanit Rusko a jeho zdroje a zbavit se silného světového hráče. Po Napoleonovi, Trockém a Hitlerovi přišli se Zelenským a celosvětovou léta připravovanou rusofobní masáží. Nicméně ukrajinský komik zůstal jen komikem, sic z hlediska PR oděn stylově v zelené mikině a teplákách.
K tomu se na Ukrajině prošetřuje obrovský korupční skandál, do kterého jsou zřejmě zapletení i lidé kolem Zelenského. Myslíte, že má vyšetřování něco společného s tlakem Američanů? Přece jen, korupce na Ukrajině byla veřejné tajemství, ale řeší se až teď, když se má uzavírat dohoda, na frontě to jde od desíti k pěti?
Veřejným tajemstvím se ukrajinská korupce stala až se začátkem ruského vpádu na Ukrajinu. Do té doby většina lidí věděla, že se jedná o jednu z nejzkorumpovanějších zemí vůbec. Jinak jakmile se začne v médiích hlavního proudu pod někým podřezávat větev, tak to má většinou nahnuté. A z informací, které se k nám o Ukrajině, Zelenském a jeho kumpánech začínají šířit, se dá předběžně soudit, že notičky se možná pomalinku začínají měnit. Jen doufejme a přejme si, aby západní váleční štváči nevykonali nějakou typickou sviňárnu ve smyslu falešné vlajky nebo něčeho podobného a nevyprovokovali Rusko k nevyhnutelnému úderu.
autor: Karel Šebesta