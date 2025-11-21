Akce „falešná vlajka“ a provokace Ruska? Varování k Ukrajině

21.11.2025 16:27 | Rozhovor

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor Tomáš Vyoral v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz varuje před možnou provokací Ruska skrze západní mocnosti, které se údajně podílejí na eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu. K mírovému plánu mezi USA a Ruskem, jehož výsledek by měl být Ukrajině pouze "sdělen", říká: „Je to potvrzení teorie, že jde o proxy válku, kterou iniciovali Američané.“ Vyoral se také vyjadřuje k politické situaci v Česku, kritizuje pokrytectví politiků a zmiňuje kontroverzní roli Andreje Babiše při oslavách 17. listopadu. Dále komentuje i nedávné napadení nožem seniora z SPD, ale také zpochybňované "sametové" revoluční mýty.

Akce „falešná vlajka“ a provokace Ruska? Varování k Ukrajině
Foto: Archiv Tomáše Vyorala
Popisek: Komentátor Tomáš Vyoral

Andrej Babiš si znovu došel na Národní třídu pro pískání a pokřik, Petr Pavel pro potlesk a vítání. Měl by se podle vás Babiš na slavení 17. listopadu už vyprdnout, nebo je to důležitý smířlivý signál k těm, kteří ho nevolili?

Pokládání věnců, jakkoliv se mi tato agenda mnohdy příčí i vzhledem k pokrytectví pokládajících, zkrátka patří k agendě politické reprezentace. Takže i Babiš tím vysílá určitý signál třeba těm, co ho nevolili. Navíc je to jeho výsostné právo. Co se týká oněch pískajících a tleskajících volajících „hanba, hanba“ a „sláva, sláva“, vše zůstává při starém a zaslepeném. Náš převlečený komouš je lepší než ten váš. To, že Pepa Stosedmička chápal invazi vojsk Varšavské smlouvy a cvičil na rozvědčíka, aby bránil tehdejší režim, je přece věc mladické nerozvážnosti. Navíc si to poctivě odpracoval mezi půlkami současného Velkého bratra. Kdyby neprozíravost a hloupost nadnášela, řada z nás by létala na oběžné dráze.

A ještě jedna věc k Babišovi. Prezident požaduje k jmenování premiérem vysvětlení, jak si Andrej Babiš poradí se střetem zájmů. Že to má veřejnost právo vědět a vědět to chce, je i argument opozice. Zajímá vás, jakou kulišárnu Babiš vymyslí, aby mohl být premiérem a neměl papírově střet zájmů? Nebo je vám to jedno?

Je mi to v zásadě jedno. Ale docela jsem zvědav na následné prskání všech pohoršených, kterým jinak, zdá se, nevadí žádná z kauz dosluhující demoliční vlády. Fialova kampelička? TOP 09, STAN a Dozimetr? Blažkovy bitcoiny? V médiích hlavního proudu a mezi uvědomělou politickou obcí včetně soudruha prezidenta ticho po pěšině a jeleni se pasou. Značná část veřejnosti dala mimochodem jasně najevo, že je jí nějaký Babišův střet zájmů putna už tím, že ho volila. Tedy nechť prezident Pavel nazývá věci pravými jmény a neschovává se za veřejnost. Pavel, jeho protoKolář a lidi kolem jsou ti, kteří se snaží „napravovat“ volební výsledek, který se jim zřejmě nepozdává.

Kromě toho, v metru byl 17. listopadu pobodán senior – člen SPD. A to sedmnáctiletou dívkou, která tvrdila, že strčil do její kamarádky. Tomio Okamura tvrdí, že se jednalo o politicky motivovaný útok. Myslíte si, že tomu tak skutečně bylo?

Z informací, které k případu mám, to nedokážu posoudit. Možné je samozřejmě všechno a agrese se u některých jedinců a skupin stupňuje, ale u tohoto odsouzeníhodného činu netuším.

A ještě jednou k tomu 17. listopadu. U spousty dějinných událostí dříve nebo později dojde k alternativním výkladům. Proč myslíte, že listopad tak dlouho odolává?

Ale on neodolává. Jakkoliv se onen mýtus „Sametové revoluce“ snaží mnozí přímí i nepřímí, minulí i současní uvědomělí držet a přiživovat svými orwellovskými dogmaty. Dokonce i řada samotných přímých účastníků už ale přece sama přiznala, že pochybuje o tom, že hlavními hybateli byli oni – disidenti nebo dokonce studenti. Ostatně jen bláhový člověk by si po těch letech, zveřejněných informacích a ve světle současného dění mohl myslet, že šlo o spontánní akci veřejnosti, studentů a disidentů. Všem vřele doporučuji přečíst Analýzu 17. listopadu od Miroslava Dolejšího napsanou v roce 1990, ve které naprosto fantasticky analyzuje a popisuje celé řízené převzetí moci v roce 1989, jeho důkladnou přípravu a prorocky, prognosticky či jak chcete, předpovídá řadu dějů a událostí, jež se tak či onak naplnily.

Šeptandou se dostal ven další návrh míru na Ukrajině, který by opět měly mezi sebou uzavřít USA a Rusko, Ukrajině by měl být sdělen a na to, co si myslí v Evropě, se prý ohled brát nebude. Podle informací serveru Axios se text dohody začíná blížit ruským požadavkům. Myslíte, že tentokrát to k něčemu povede, nebo to bude pořád málo?

Myslím, že to neví nikdo kromě Trumpa, Putina a těch, kteří jsou za nimi – nebo spíše nad nimi – a za zrcadlem. Takže ani já. Nicméně co je prvním krokem k odhalení skutečné povahy rusko-ukrajinského konfliktu je to, že mírový návrh spolu už řeší jen USA a Rusko a Ukrajině bude „sdělen“. Opět se tak ve světle světa stává další konspirační teorie skutečností – tedy že rusko-ukrajinský konflikt je proxy válkou USA a Ruska. Pokud půjdeme ještě dál, tak onu proxy válku s pravděpodobností hraničící s jistotou vyprovokovali skrze Zelenského ukrajinskou juntu Američani. V pořadí minimálně čtvrtý pokus velkých bratrů ze západu, jak si podmanit Rusko a jeho zdroje a zbavit se silného světového hráče. Po Napoleonovi, Trockém a Hitlerovi přišli se Zelenským a celosvětovou léta připravovanou rusofobní masáží. Nicméně ukrajinský komik zůstal jen komikem, sic z hlediska PR oděn stylově v zelené mikině a teplákách.

K tomu se na Ukrajině prošetřuje obrovský korupční skandál, do kterého jsou zřejmě zapletení i lidé kolem Zelenského. Myslíte, že má vyšetřování něco společného s tlakem Američanů? Přece jen, korupce na Ukrajině byla veřejné tajemství, ale řeší se až teď, když se má uzavírat dohoda, na frontě to jde od desíti k pěti?

Veřejným tajemstvím se ukrajinská korupce stala až se začátkem ruského vpádu na Ukrajinu. Do té doby většina lidí věděla, že se jedná o jednu z nejzkorumpovanějších zemí vůbec. Jinak jakmile se začne v médiích hlavního proudu pod někým podřezávat větev, tak to má většinou nahnuté. A z informací, které se k nám o Ukrajině, Zelenském a jeho kumpánech začínají šířit, se dá předběžně soudit, že notičky se možná pomalinku začínají měnit. Jen doufejme a přejme si, aby západní váleční štváči nevykonali nějakou typickou sviňárnu ve smyslu falešné vlajky nebo něčeho podobného a nevyprovokovali Rusko k nevyhnutelnému úderu.

autor: Karel Šebesta

