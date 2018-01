NPÚ: Dokument Květná zahrada rukama zahradníků bude mít premiéru v Kroměříži

Premiéra dokumentu Květná zahrada rukama zahradníků se uskuteční ve středu 7. února 2018 od 20 hodin v Kině Nadsklepí v Kroměříži, součástí premiéry bude debata s tvůrci a zástupci správy Květné zahrady.

Květná zahrada v Kroměříži se často ocitá v pozornosti filmařů, již mnohokrát se scenérie zahrady objevily jako kulisy v několika historických filmových počinech. Řada historických filmů či dokumentů pojednává o její historii a kráse, ale žádný film se doposud nezabýval tím, jak se zahrada mění během čtyř ročních období a jak náročné je o ni pečovat.

„Zahradníci se občas potýkají s kritikou veřejnosti, že ta či ona část zahrady není v kondici, jak by si to představovali. Podle mého názoru ale není vždy oprávněná a naráží na specifika péče o zahradu a funkce jejích jednotlivých částí. Třeba se zlobí, že neposečeme trávu v místech, kde záměrně ponecháváme květnaté louky a je třeba nechat nejprve rostliny vysemenit, než budou pokoseny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit filmový dokument, který veřejnosti přiblíží proměny zahrady během roku i zahradnické práce, které v ní každoročně probíhají. Souvisí to také s posláním Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži, které se snaží získat u lidí povědomí o významu zahradní kultury a zvýšit prestiž zahradního povolání,“ uvedla Hana Poková, lektorka vzdělávacích programů v zahradě.

S výsledkem práce filmařů je spokojen i kastelán Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Martin Krčma: „Kontinuita Květné zahrady spočívá nejenom ve staletých stromech či stavbách, ale také v nepřetržité lidské práci. Jsem rád, že to dokument vyjadřuje a že konečně na památky, o které pečujeme, je pohlíženo z jiného úhlu, než z pohledu cestovního ruchu či vlastnictví. Zahradnické řemeslo, které při péči o takovéto památky nutně přechází do umění, si to zaslouží.“

Filmové záběry byly v zahradě pořizovány během tří let, takže dokument má takřka časosběrný charakter. „Ke Květné zahradě mám osobní vztah. Bydlela jsem v její blízkosti v době mých studií v Kroměříži a stále se do ní ráda vracím. Jsem ráda, že jsem dostala důvěru natáčet zde nejen od objednatelů, ale především zahradníků, kteří v dokumentu vystupují,“ sdělila kameramanka Veronika Müllerová ze Studia Velehrad.

Na filmovou premiéru dokumentu a následnou debatu s tvůrci Veronikou a Martinem Müllerovými zve Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž a Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži.

autor: Tisková zpráva