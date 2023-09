NPÚ v kauze kulturní památky železniční most v Praze žádá jeho zachování a komplexní opravu

reklama

Ředitel Paidar v rozhovoru (ZDE) mimo jiné komentuje aktuální stav projektu železničního mostu na Výtoni: „…dopracováváme architektonickou studii, která je pokračováním soutěžního dialogu. Na to dohlíží expertní skupina, složená ze zástupců vedení Prahy a dalších zainteresovaných stran včetně zástupců Národního památkového ústavu.“ Uvedený komentář je zavádějící, neboť spojuje NPÚ s návrhem vzešlým ze soutěžního dialogu a vytváří dojem, že s ním NPÚ nejen souhlasí, ale i aktivně pracuje na jeho dotvoření.

NPÚ v kauze železničního mostu dlouhodobě sleduje zachování kulturní památky a žádá její komplexní opravu. Již dříve jsme upozornili (ZDE) na skutečnost, že výběru preferované varianty obnovy zahrnující zřízení nového přemostění přes řeku pro tři koleje nepředcházelo ze strany SŽ skutečně komplexní porovnání všech relevantních možností, mezi něž patří též oprava původní ocelové konstrukce či případná náhrada kopií.

Soutěžní dialog, který vyhrál návrh ateliéru 2T Engineering, byl z pohledu NPÚ nastaven chybně. Jeho předmětem nemělo být řešení otázky, zda kulturní památku nebo její část zachovat, či nikoli. Stejně tak není možné soutěžit principiální otázky její obnovy. Ty je třeba dle vyhodnocení relevantních průzkumů rozhodnout předem a v souladu s nimi formulovat zadání následné soutěže.

NPÚ, ÚOP v Praze na tyto skutečnosti upozorňoval v předstihu – před vypsáním soutěžního dialogu – s tím, že soutěžit by se zde mělo pouze přemostění pro třetí kolej a nová železniční zastávka na Výtoni. Problém vyjádřený ve sdělení ředitele Paidara, že „z právního hlediska to prostě není tak jednoduché“, v SŽ by se nyní „museli vypořádat i s původní soutěží“ a dostali by se „do velkých problémů“, neboť „nemůžeme si hrát na to, že jsme tu léta s vědomím Prahy něco připravovali a teď se nad tím zavře voda“, lze pochopit. Jedná se však bohužel o logický výsledek zvoleného postupu, neboť soutěžní dialog byl připraven navzdory tomu, že byl včas k dispozici nesouhlasný postoj NPÚ.

NPÚ svého zástupce do „expertní skupiny“ – jak je uvedeno výše – delegoval. Momentálně totiž stále „běží porovnání varianty rekonstrukce mostu s přidáním třetí koleje versus nové konstrukce“, což poněkud neochotně přiznává i ředitel Pavel Paidar. Zastoupení našeho názoru v expertní skupině vnímáme jako důležité i v obecné rovině. To je ostatně i odbornou rolí Národního památkového ústavu.

