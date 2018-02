Na Olympijský festival vlaky Českých drah i speciálním spojem Raška Expres

Více než třicet sportů si budou moci od 9. do 25. února vyzkoušet fanoušci v Brně a Ostravě v rámci Olympijského festivalu 2018. Na brněnské výstaviště a k ostravské Ostravar Aréně, které jsou letos dějištěm oslav sportu, si můžou přijet zájemci zafandit a zasportovat vlakem.

Využít lze zvýhodněnou zpáteční jízdenku Českých drah VLAK+, která zároveň poslouží jako vstupenka do olympijských parků. Národní dopravce navíc vypraví speciální spoj – Raška Expres, který přiveze 11. února zájemce z Prahy přímo do areálu BVV v Brně. Na palubě si pak cestující užijí autogramiádu sportovců. ČD se také staly partnerem neziskové organizace Černí koně, se kterou si budou moci návštěvníci akce vyzkoušet handbike pro handicapované sportovce.

Jízdenka VLAK+ Olympijský festival

Jde o zpáteční jízdenku z kterékoliv stanice či zastávky v ČR do cílové stanice v Brně nebo Ostravě se slevou 25 %, která zároveň platí jako vstupenka do olympijského parku. Se speciální jízdenkou lze cestovat vlaky ČD v období od 9. do 25. února 2018. Předprodej začal 1. 2. 2018. Jízdenku VLAK+ je možné zakoupit pouze na pokladnách ČD (ne v e-shopu ani v aplikaci Můj Vlak).

Aby byla jízdenka VLAK+ Olympijský festival platná i pro zpáteční cestu, je nutné si ji nechat orazítkovat. Razítko získají zájemci u stánku Českých drah v areálu olympijského parku. Platnost jízdenky je standardní, tedy do 24 hodin následujícího dne po prvním dni platnosti, tudíž je možné vyrazit tam a zpět ve stejný den, ale také případně jeden den tam a druhý den se vrátit zpět. Raška Expres

Speciální spoj v barvách národního týmu vyjede 11. února z Prahy v 8:30 a do Brna dorazí v 11:55. Souprava nabídne kapacitu 180 cestujících a autogramiádu sportovců přímo na palubě (přesný seznam hostů bude k dispozici před akcí na webu ČD a ČOF). Cestující pak mimořádná souprava přiveze po vlečce přímo do areálu brněnského výstaviště. I ostatní zájemci si tak budou moci vychutnat pohled na netradiční obrázek – vlak přímo v ulicích města Brna. Spoj je s povinnou rezervací míst k sezení. Jízdenky jsou k zakoupení přímo na webu Českého olympijského festivalu (ZDE).

České dráhy "převlečou" do českých týmových barev i další vlaky. „Národní“ polep dostane jednotka SC Pendolino, která jezdí mezi Prahou a Ostravou. Cestující směrem na Brno pak bude během festivalu dopravovat speciálně potištěná souprava railjet a lokomotiva číslo 380, která je nasazována na spoje Metropolitan na lince Ex3 Praha – Brno – Bratislava – Budapešť.

Černí koně spolu s ČD na handbiku

Olympijský festival nabízí zájemcům k vyzkoušení přes 30 sportů. Jedním z nich je tzv. handbike pro handicapované sportovce. Tento trenažer představí ve společném projektu České dráhy s neziskovou organizací Černí koně. Národní dopravce pak přispěje za každý ujetý kilometr na trenažeru 10 Kč na výrobu speciálního kola pro handicapované děti.

Oficiální stanoviště ČD na Olympijském festivalu bude dráha na běžecké lyžování. Tu si budou moci návštěvníci vyzkoušet ať už na svých, nebo na půjčených lyžích. Na místě bude totiž k dispozici také půjčovna lyží. Všichni zúčastnění pak mají možnost při soutěžích vyhrát Kilometrickou banku ČD nebo voucher na cestování vlakem. Na stanovišti budou hostesky podávat informace o příjezdech a odjezdech vlaků z a do místa konání. Zde si budou moci cestující také potvrdit jízdenku VLAK+ Olympijský festival.

Olympijský festival: kde, co a kdo?

V Brně budou sportoviště otevřena v pavilonu Z Výstaviště Brno a v jeho okolí. V Ostravě se stane centrem olympijského dění Ostravar Aréna, na Masarykově náměstí vyroste „Korejská vesnička“ a program Olympijského festivalu se přenese také do čtyř horských středisek: Bílé, Mostů u Jablunkova, Karlova pod Pradědem a Kopřivné pod Pradědem.

Kromě fandění českému týmu na ZOH 2018 si děti i dospělí můžou vyzkoušet všechny zimní olympijské sporty, od hokeje, krasobruslení, běžeckého lyžování a biatlonu přes snowboardové disciplíny, curling, skoky na lyžích na mobilním skokanském můstku. Chybět nebudou ledové cestičky, na své si tedy přijdou také bruslaři. Připravena bude i pumptracková dráha.

Návštěvníci si budou moci vybrat i z mnoha neolympijských sportů. Představí se atletika, ledolezectví, korfbal, kiting a chybět nebudou ani sporty pro handicapované. Veškeré sportovní vybavení si můžou návštěvníci vypůjčit v půjčovnách přímo v areálech festivalu.

