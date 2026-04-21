Nadace ČEZ: Grantové řízení Wellbeing ve vzdělávání pro základní a střední školy

21.04.2026 14:54 | Tisková zpráva
Až sto tisíc korun mohou žadatelé získat ve zbrusu novém grantu Nadace ČEZ, nazvaném Wellbeing ve vzdělávání.

Příjem žádostí začne 1. května a potrvá po celý měsíc. Hlavním cílem grantu je podpora vytváření školního prostředí, které přispívá k duševní pohodě žáků, potažmo i vyučujících. Podpora duševního zdraví žáků není jen otázkou individuální pohody, ale klíčovým faktorem pro vzdělávací úspěch, prevenci rizikového chování a budoucí společenskou stabilitu. Žáci i učitelé tak mohou plně rozvíjet svůj potenciál. Investice do školních psychologů, preventivních programů a podpůrného prostředí se vrací v podobě zdravějších, spokojenějších a úspěšnějších mladých lidí.

K jedenácti grantovým programům Nadace ČEZ se od 1. května 2026 přidává nové grantové řízení Wellbeing ve vzdělávání, které je zaměřeno na vytváření školního prostředí přispívajícího k duševní pohodě žáků i vyučujících na základních a středních školách v České republice. Díky podpoře Nadace ČEZ tak mohou školy využít nadační příspěvek na vybavení relaxačních zón, vzdělávání pedagogů, adaptační pobyty nebo třeba na posílení kapacit školského poradenského pracoviště.

K čemu je příspěvek Nadace ČEZ především určen

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

85%
2%
9%
4%
hlasovalo: 440 lidí

Nadační příspěvek je určen zejména na vznik nových nebo rozšíření stávajících relaxačních zón včetně vybavení pomůckami pro zklidnění a seberegulaci. Pedagogové i další pracovníci mohou díky podpoře absolvovat cílené vzdělávání v oblasti osobního růstu, práce s třídním klimatem a včasnou identifikací obtíží žáků.

Možná je také podpora pedagogů v péči o vlastní wellbeing včetně supervizí. Žádosti je možné podat dále na posílení kapacit školního poradenského pracoviště nebo adaptační programy podporují spolupráci, vzájemnou důvěru a rozvoj psychosociálních dovedností v nových třídních kolektivech.

Až 100 000 Kč pro školy

Přihlásit se může každá základní a střední škola zapsaná do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí je od 1. 5. 2026 do 31. 5. 2026 a maximální výše nadačního příspěvku je 100 000 Kč.

Žádost o nadační příspěvek je možné podat prostřednictvím webové adresy ZDE (grantové řízení Wellbeing ve vzdělávání).

Video

Proč jste zakázal armádě zveřejnit video s prezidentem? Je už sice zveřejněno, ale nebylo hned. Proč?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kosti ve špatném stavu o sobě dávají důrazně vědětKosti ve špatném stavu o sobě dávají důrazně vědět Počet opakování do objemu, rýsování a hubnutíPočet opakování do objemu, rýsování a hubnutí

