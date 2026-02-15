705 metrů nad mořem je nejvýše položené místo, kam proudí teplo od ČEZ

Ve využívání systému centrálního zásobování teplem (CZT) patří Česká republika mezi velmoci. Jeho výhody, spočívající v bezpečném, spolehlivém a cenově dostupném zásobování teplem domácností a firem, chce Skupina ČEZ udržet i po konci uhlí v české energetice.
Nové biomasové a plynové zdroje by měly nahradit stávající kapacity ve všech důležitých lokalitách. Patří mezi ně i areál v Trutnově-Poříčí, kde společnost ČEZ Teplárenská nedávno vypsala výběrová řízení na dodavatele nových nízkoemisních zdrojů.
Teplo odsud míří díky systému CZT i do Janských Lázní, kde se pod hřebeny nejvyšších českých hor nachází také nejvýše položené místo s centrální dodávkou tepla v síti společnosti ČEZ Teplárenská.
