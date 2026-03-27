Nadace ČEZ: V nové vědecky pojaté publikaci znovuožívá Legenda o svatém Prokopovi

Jedná se o vědeckou publikaci - kolektivní monografii „Svatý Prokop, Sázava a kanonizace v historickém kontextu“, jejíž prezentace proběhla ve středu 25. března ve farním sále v areálu Sázavského kláštera, který je neodmyslitelně spjat a tímto českým světcem. Následně se ještě konala v kostele sv. Prokopa poutní mše svatá, která byla obětována za již zemřelé iniciátory svatoprokopské monografie a dalších souvisejících akcí, konkrétně prof. Petra Sommera a Jeho Eminenci Dominika kardinála Duku. Mši celebroval Mons. Jan Graubner, apoštolský administrátor pražské arcidiecéze.
„Před dvěma lety uplynulo 820 let od údajného svatořečení významného českého světce sv. Prokopa. Právě toto výročí se Státnímu oblastnímu archivu a dalším spolupracujícím institucím – Archeologickému ústavu a Historickému ústavu AV ČR, Národnímu památkovému ústavu a Arcibiskupství pražskému – stalo inspirací pro uspořádání mezinárodní konference s názvem Sázava, sv. Prokop a proměna kanonizačních procesů v průběhu věků. Cílem tohoto mezinárodního vědeckého setkání, konaného 6. až 8. listopadu 2024 v Sázavě a Kutné Hoře, byla nejen reflexe osobnosti a osudu sv. Prokopa, ale také představení nejnovějších výsledků vědeckého bádání souvisejícího s prostorem sázavského kláštera, jenž je spjatý se jménem tohoto světce. A také sledování proměn kanonizačních procesů od „prokopských“ časů po současnost, tedy až po 21. století,“ uvedl odborný rada Martin Sovák ze Státního oblastního archivu v Praze.
Tato mezinárodní konference se pak stala inspirací pro prezentovanou kolektivní monografii. A protože nejde o vůbec levné dílo, bylo zapotřebí na jeho tištěnou podobu sehnat finanční prostředky. „Zažádali jsme proto u Nadace ČEZ o grant v rámci Podpory regionů a byli jsme vyslyšeni. Poskytnutých 300 000 korun nám velice pomohlo zafinancovat jazykovou a technickou korekturu, překlady anotací a abstraktů, grafickou úpravu monografie i její sazbu a tisk,“ dodal ještě Martin Sovák během poděkování nejen Nadaci ČEZ.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
V následujících letech podle jeho dalších slov poslouží shromáždění a kvalifikace dosavadních odborných poznatků o sv. Prokopovi, Sázavském klášteře a kanonizačních procesech českých světců jako podklad pro další vědecké aktivity jednotlivců i institucí, a to jak vědeckým pracovníkům, tak zájmové veřejnosti a také samosprávám a dalším institucím Středočeského kraje, například v propagaci Sázavska.
„Svatý Prokop je jedním z našich zemských patronů. Prakticky ale o něm dosud nebylo nic bližšího známo. Snad jen to, že byl prvním opatem benediktinského kláštera na Sázavě, kde se sloužily bohoslužby ve staroslověnštině a zároveň se podporovala staroslověnská vzdělanost jako taková. Vědělo se i to, že zemřel roku 1053. Vše ostatní byly a jsou legendy sepsané později. Monografie o svatém Prokopovi je proto úzce spjatá s historií a kulturou českého národa. Tato vědecká práce, na které se podíleli odborníci a badatelé z řad církve a historiků, je proto přínosem nejen pro ně, ale i laickou veřejnost, která se zajímá o rané již historicky podložené dějiny české státotvornosti. I to byl jeden z důvodů, proč správní rada nadace tento projekt podpořila,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.
Svatý Prokop se narodil někdy koncem 10. století v obci Chotouň nedaleko Českého Brodu (podle jedné z legend z 12. století kolem roku 970) a zemřel 25. března 1053 v Sázavském klášteře. Původně světský kněz se stal poustevníkem a kolem jeho poustevny na Sázavě postupně vznikla mnišská osada s jeho učedníky. Kníže Oldřich, který na Prokopa a jeho jeskyni narazil během lovu, přiřknul později místu statut kláštera. Prokop byl tak jeho spoluzakladatelem a prvním opatem.
Po jeho smrti začaly vznikat tzv. prokopské legendy. První byla sepsána kolem roku 1200 právě v Sázavském klášteře a stala se jakýmsi základem pro všechny další legendy, mnohdy s lidovými prvky, aby byly srozumitelné prostému člověku. Nejstarší dochovanou prokopskou legendou je Vita minor (Život menší) z poloviny 12. století. Podle badatelů jde o zpracování stejnojmenné staroslověnské legendy z 11. století, která se ovšem nedochovala. Vita minor byla i volnou inspirací pro lyricko-epickou poemu básníka Jaroslava Vrchlického, který ji nazval, jak také jinak, Legenda o svatém Prokopu. Světec je nejen spolupatronem Čech a benediktinského řádu, ale i patronem města Sázava, Prokopského údolí v Praze, rolníků, horníků, vinařů a poustevníků.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony. Více informací najdete ZDE.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.