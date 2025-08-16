Nadace ČEZ: Workoutové hřiště slavnostně otevřeli v Perálci

16.08.2025 19:04 | Tisková zpráva

V blízkosti školy v Perálci vyrostlo nové workoutové hřiště. Nadace ČEZ projekt podpořila částkou 150 tisíc.

Nadace ČEZ: Workoutové hřiště slavnostně otevřeli v Perálci
Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

Nejen děti z místní Základní a Mateřské školy budou využívat nové sportovní hřiště. Přístupné bude i pro veřejnost. Na pozemku vedle školy bylo slavnostně otevřeno workoutové hřiště se cvičebními prvky. Návštěvníci mohou využít šplhací sestavu, street sestavu či cyklistický trenažér. Nejvíce hřiště využijí žáci Základní školy, kterým chybí tělocvična, a tak budou moci hřiště využívat při hodinách tělesné výchovy či v rámci odpolední družiny.

„Z hřiště máme všichni radost a Nadaci děkujeme za příspěvek. Věřím, že sportoviště bude sloužit nejen dětem, ale budou se zde scházet i ostatní obyvatelé Perálce. Poloha uprostřed obce vedle místního parku je ideální pro odpočinek a relaxaci,“ říká Vendula Drahošová, starostka obce.

„Hřiště budou moci využívat občané naší obce a bude veřejně přístupné. Na hřišti budou na viditelném místě umístěny informativní tabule s návodem, jak hřiště využívat, jaké jsou podmínky vstupu, pravidla bezpečnosti i chování na hřišti, povinnosti i zakázané činnosti. Uvádí i věkovou hranici, která stanovuje, pro koho je hřiště určeno, a omezení např. vstupu psů, podnapilých osob,“ doplňuje Vendula Drahošová.

Výstavbu dětských, volnočasových i seniorských hřišť podporuje Nadace ČEZ už od svého založení v roce 2002. Jednou z podmínek je dlouhodobý provoz hřišť a dokládání jejich stavu.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.

Dotace

