Si Ťin-pchingův novoroční projev: Tchaj-wan je Čína. Nelze to zastavit

Na slova nejmocnějšího čínského komunistického politika upozornil např. server britského deníku The Guardian.
Ve středu cvičení skončila, ale Tchaj-wan zůstal ve stavu vysoké pohotovosti, v okolí Tchaj-wanu se stále nachází 25 lodí čínského námořnictva a pobřežní stráže a byly vyslány dva sledovací balóny, z nichž jeden letěl přes severní pobřeží Tchaj-wanu.
Cvičení se odehrálo v době, kdy byl ve Spojených státech schválen prodej rekordního balíčku zbraní na Tchaj-wan. V hodnotě 11 miliard dolarů.
Projev prezidenta Si byl v čínských státních médiích prokládán několika záběry z největší čínské vojenské přehlídky, která se konala v září u příležitosti 80. výročí od konce druhé světové války v Asii.
JUST IN: ???? Chinese President Xi Jinping’s full 2026 New Year address with English subtitles. pic.twitter.com/HnhB0gCXMC— BRICS News (@BRICSinfo) December 31, 2025
Server katarské televize Al-Džazíra doplnil, že Si Ťin-pching se v projevu k národu dovolával také „pokrevního a příbuzenského pouta“ čínského lidu na obou stranách Tchajwanského průlivu.
Čínští komunisté opravdu důrazně trvají na tom, že Tchaj-wan je jejich.
„Největší hrozbou pro mír a stabilitu v Tchajwanském průlivu jsou separatistické aktivity sil ‚Tchaj-wanu za nezávislost‘ a vnější schvalování a podpora těchto aktivit,“ uvedl ve středu mluvčí ministerstva Lin Jian.
Naproti tomu tchajwanský prezident Lai Ching-te letos pronesl projev, v němž přirovnal Tchaj-wan k evropským demokraciím ve 30. letech 20. století, které čelily hrozbě ze strany nacistického Německa. Ve svém vlastním novoročním projevu ve čtvrtek ráno Lai znovu varoval před „rostoucími expanzivními ambicemi“ Číny a slíbil, že bude „neochvějně bránit národní suverenitu“.
Vyzval také opoziční strany na Tchaj-wanu – které ovládají parlament – aby přestaly blokovat zvláštní návrh zákona, který by zvýšil tchajwanský obranný rozpočet. „Tváří v tvář alarmujícím vojenským ambicím Číny nemá Tchaj-wan čas čekat a už vůbec ne čas se zabývat vnitřními spory,“ řekl Lai.
Tchajwanská vládnoucí Demokratická pokroková strana tvrdí, že ostrov je de facto nezávislým státem, ačkoli formálně nezávislost nevyhlásil. Oficiálně je ostrov uznáván jako nezávislý pouze 11 zeměmi a Vatikánem. Důležitou roli tady hrají USA. Ačkoli Spojené státy oficiálně neuznávají Tchaj-wan, Washington se v souladu se zákonem o vztazích s Tchaj-wanem z roku 1979 zavázal ostrovu pomáhat při jeho obraně.
Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Tchaj-wanců si přeje zachovat stávající status quo a jen menší část respondentů je nakloněna tomu vyhlásit formálně nezávislost.
