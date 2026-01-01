Si Ťin-pchingův novoroční projev: Tchaj-wan je Čína. Nelze to zastavit

01.01.2026 16:22 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Rok 2025 se nám přehoupl do roku 2026 a politici se rozhodli oslovit voliče ve svých novoročních projevech. O slovo se přihlásil i čínský prezident Si Ťin-pching, i když Číňané tradičně slaví příchod nového roku jindy. Berou ho spíš jako oslavu příchodu jara. Si Ťin-pching 1. leden využil k tomu, aby poslal vzkaz Tchaj-wancům, u jejichž břehů nechal nedávno uspořádat cvičení. Ale nejen jim.

Si Ťin-pchingův novoroční projev: Tchaj-wan je Čína. Nelze to zastavit
Foto: Repro Gov.cn
Popisek: Čínský prezident Si Ťin-pching, videokonference s prezidentem USA

Ústředním bodem projevu šéfa čínské komunistické strany a prezidenta země ke spoluobčanům, byla myšlenka, že dojde ke sjednocení kontinentální Číny a Tchaj-wanu. Znovusjednocení „je nezastavitelné“, prohlásil čínský prezident den po skončení rozsáhlého vojenského cvičení, jehož cílem bylo natrénovat blokádu ostrova a útok na některé pobřežní cíle, včetně útoku na americkou techniku na ostrově. Čína dává najevo, že ostrov považuje za svou vzbouřeneckou provincii a v posledních letech dává najevo, že tamní obyvatele začlení pod vládu Pekingu třeba i silou.

Na slova nejmocnějšího čínského komunistického politika upozornil např. server britského deníku The Guardian.

Ve středu cvičení skončila, ale Tchaj-wan zůstal ve stavu vysoké pohotovosti, v okolí Tchaj-wanu se stále nachází 25 lodí čínského námořnictva a pobřežní stráže a byly vyslány dva sledovací balóny, z nichž jeden letěl přes severní pobřeží Tchaj-wanu.

Cvičení se odehrálo v době, kdy byl ve Spojených státech schválen prodej rekordního balíčku zbraní na Tchaj-wan. V hodnotě 11 miliard dolarů.

Projev prezidenta Si byl v čínských státních médiích prokládán několika záběry z největší čínské vojenské přehlídky, která se konala v září u příležitosti 80. výročí od konce druhé světové války v Asii.

 

 

Server katarské televize Al-Džazíra doplnil, že Si Ťin-pching se v projevu k národu dovolával také „pokrevního a příbuzenského pouta“ čínského lidu na obou stranách Tchajwanského průlivu.

Prezident však nezůstal jen u myšlenky obsazení Tchaj-wanu. Podle agentury AP také konstatoval, že Čína urychlí snahu dosáhnout soběstačnosti státu v oblasti vědy, protože Spojené státy zavádějí stále přísnější kontroly přístupu k polovodičům a dalším high-tech produktům.

Čínští komunisté opravdu důrazně trvají na tom, že Tchaj-wan je jejich.

„Největší hrozbou pro mír a stabilitu v Tchajwanském průlivu jsou separatistické aktivity sil ‚Tchaj-wanu za nezávislost‘ a vnější schvalování a podpora těchto aktivit,“ uvedl ve středu mluvčí ministerstva Lin Jian.

Naproti tomu tchajwanský prezident Lai Ching-te letos pronesl projev, v němž přirovnal Tchaj-wan k evropským demokraciím ve 30. letech 20. století, které čelily hrozbě ze strany nacistického Německa. Ve svém vlastním novoročním projevu ve čtvrtek ráno Lai znovu varoval před „rostoucími expanzivními ambicemi“ Číny a slíbil, že bude „neochvějně bránit národní suverenitu“.

Vyzval také opoziční strany na Tchaj-wanu – které ovládají parlament – aby přestaly blokovat zvláštní návrh zákona, který by zvýšil tchajwanský obranný rozpočet. „Tváří v tvář alarmujícím vojenským ambicím Číny nemá Tchaj-wan čas čekat a už vůbec ne čas se zabývat vnitřními spory,“ řekl Lai.

Tchajwanská vládnoucí Demokratická pokroková strana tvrdí, že ostrov je de facto nezávislým státem, ačkoli formálně nezávislost nevyhlásil. Oficiálně je ostrov uznáván jako nezávislý pouze 11 zeměmi a Vatikánem. Důležitou roli tady hrají USA. Ačkoli Spojené státy oficiálně neuznávají Tchaj-wan, Washington se v souladu se zákonem o vztazích s Tchaj-wanem z roku 1979 zavázal ostrovu pomáhat při jeho obraně.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Tchaj-wanců si přeje zachovat stávající status quo a jen menší část respondentů je nakloněna tomu vyhlásit formálně nezávislost.

Si Ťin-pchingův novoroční projev: Tchaj-wan je Čína. Nelze to zastavit

