KDU-ČSL: Rok plný výzev před námi. Děkujeme, že v tom jste s námi

01.01.2026 18:05 | Monitoring
autor: PV

Přání do nového roku

Foto: KDU-ČSL
Popisek: Logo KDU-ČSL

Uplynulý rok byl pro KDU-ČSL rokem intenzivní práce, důležitých rozhodnutí i otevřených debat. Děkujeme vám všem, členům, členkám, příznivcům i podporovatelům, za důvěru, podporu a aktivní zapojení.

Ať už šlo o každodenní práci v obcích a regionech, pomoc v kampaních, odborné zázemí nebo obyčejnou lidskou podporu, bez vás by to nešlo. Uvědomujeme si, že tím nejcennějším, co máme, jsou lidé kolem nás – rodina, blízcí a společenství, o která se můžeme opřít i v náročných chvílích.

Právě rodina a vzájemná solidarita jsou hodnoty, ze kterých dlouhodobě vycházíme a které chceme v politice chránit a posilovat. Naši političtí zástupci stojí a budou stát na straně českých občanů, naslouchat jejich potřebám a hledat řešení, která pomáhají v každodenním životě.

Do roku 2026 vstupujeme s vědomím, že nás čekají nové výzvy jak politické, společenské tak i hodnotové. Víme ale, že společně je dokážeme zvládnout. KDU-ČSL chce i nadále nabízet poctivou politiku založenou na odpovědnosti, službě a respektu k člověku.

Přejeme vám klidný a úspěšný nový rok 2026, hodně zdraví, energie a naděje. Těšíme se na další společnou cestu.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

  • KDU-ČSL
  • KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.
