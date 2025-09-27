Nadace ČEZ dál pomáhá Centru Hájek, kde se starají o handicapované děti

Během posledních dvou let (2024-25) přispěla na vzdělávání zaměstnanců centra, kteří se starají o handicapované děti od 1 do 18 let, či do vybavení technologického systému Nirvana (Učíme se a rehabilitujeme vlastním prožitkem) téměř 450 tisíci korunami. Za 12 let spolupráce (počínaje rokem 2014) Nadace ČEZ přispěla Centru Hájek na 18 projektů celkovou částkou přesahující 1,6 milionu korun.
Právě na zmodernizování zdejší unikátní virtuální reality Nirvana byl určen zatím poslední finanční dar v hodnotě 50 000 Kč, o nějž se v rámci jednoho z nadačních grantů Nadace ČEZ – Zaměstnanecké granty 2025, zasloužili lidé pracující ve Skupině ČEZ. Ti jej v rámci firemního hlasování podpořili svými hlasy a díky nim předal v září 2025 symbolický šek ředitelce Centra Hájek Lence Šikové Michal Votruba z ČEZ Distribuce, který do zmíněného grantu tento projekt navrhl.
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Projekt „Učíme se a rehabilitujeme vlastním prožitkem“ pomohl rozšířit stávající systém Nirvana o sadu 60 nových interaktivních her, přizpůsobených potřebám dětí se smyslovým a motorickým postižením. Pořídily se též nové senzory umožňující lepší detekci pohybu, čímž zmizely technické limity původního systému.
Nedochází tak již k situacím, kdy si děti při terapii kvůli nedostatečnému počtu senzorů v určitých pozicích stínily vlastním tělem. A kvůli tomu, ačkoliv jejich reakce byla správná, ji původní systém vyhodnocoval jako chybovou. „Díky tomu se podstatně zlepší kvalita naší práce s pozitivním vlivem na děti s různými typy postižení. Nové aktivizační hry jsou motorem dětské motivace při terapii, neboť původní sestava byla po 5 letech už „okoukaná“ a děti postrádaly další stimul,“ uvedla ředitelka Centra Hájek Lenka Šiková.
CENTRUM HÁJEK, z.ú., je sociálně-rehabilitační komplex služeb pro handicapované děti ve věku 1 –18 let. Od roku 2013 se stará o děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a pomáhá i jejich rodinám. Více informací, průběh či forma péče na facebookovém profilu (ZDE) a webových stránkách (ZDE).
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací naleznete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva