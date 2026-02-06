Vlček (STAN): Zrychlení stavebního řízení ano, ale ne za cenu destrukce

Ve výborech jsme dnes projednávali vládní stavební zákon. Zrychleně a bez možnosti připomínek odborníků. Ti bijí na poplach, že je psaný na míru úzké skupině developerů. 850 stranami se mění celkem 42 zákonů. Opravdový autor návrhu neznámý. V návrhu je ohromné množství chyb a zástupci ministerstva mi dnes ani nedokázali odpovědět na konkrétní dotazy ohledně fungování stavebních úřadů. Zrychlení stavebního řízení ano, ale ne za cenu destrukce. Přijdeme s vlastními návrhy úprav.
