Vlček (STAN): Zrychlení stavebního řízení ano, ale ne za cenu destrukce

06.02.2026 17:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stavebnímu zákonu.

Vlček (STAN): Zrychlení stavebního řízení ano, ale ne za cenu destrukce
Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popisek: Lukáš Vlček ministr průmyslu a obchodu

Ve výborech jsme dnes projednávali vládní stavební zákon. Zrychleně a bez možnosti připomínek odborníků. Ti bijí na poplach, že je psaný na míru úzké skupině developerů. 850 stranami se mění celkem 42 zákonů. Opravdový autor návrhu neznámý. V návrhu je ohromné množství chyb a zástupci ministerstva mi dnes ani nedokázali odpovědět na konkrétní dotazy ohledně fungování stavebních úřadů. Zrychlení stavebního řízení ano, ale ne za cenu destrukce. Přijdeme s vlastními návrhy úprav.

Ing. Lukáš Vlček

  • STAN
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Turkovi tleskali, Pavla vypískali. Dva momenty z Ostravska
Hvězdná pěchota. Holec tuší duševní poruchu v řadách opozice
Sigma nebo smegma? Mládež na demonstraci vyznala obdiv Pavlovi. Macinkovi ne
Turek: Svou agendu můžu řídit i z pozice vládního zmocněnce

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Vlček

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zařídil Ivan Bartoš a po něm Lukáš Vlček kvalitní opatření stran stavebního zákona?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Rozpočet prezidenta

K čemu by bylo pro občany a ČR dobré, kdybyste rozpočet prezidenta snížili na 0? A není pokrytecké za to, že to chtěla udělat Fialova vláda jí kritizovat a pak to sám navrhovat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vlček (STAN): Zrychlení stavebního řízení ano, ale ne za cenu destrukce

17:03 Vlček (STAN): Zrychlení stavebního řízení ano, ale ne za cenu destrukce

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke stavebnímu zákonu.