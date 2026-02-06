Juchelka (ANO): Nenecháme si diktovat nesmysly, které ničí naši prosperitu

06.02.2026 18:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návštěvě demonstrace odborářů v Ostravě.

Juchelka (ANO): Nenecháme si diktovat nesmysly, které ničí naši prosperitu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí

V Ostravě to byla síla! Jako ministr jsem přijel podpořit naše lidi a jasně říct: O osudu českých zaměstnanců a našem průmyslu musíme rozhodovat my sami doma v Česku, a ne odtržení bruselští úředníci od zeleného stolu!

Stojím za vámi. Práce v našich regionech není jen položka v tabulce, jsou to vaše životy a vaše hrdost. Na MPSV budeme chránit česká pracovní místa a naše zájmy na prvním místě.

Nenecháme si diktovat nesmysly, které ničí naši prosperitu.

Díky všem za podporu, v Ostravě je srdce našeho průmyslu a já ho budu bránit!

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • ministr práce a sociálních věcí
