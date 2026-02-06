Juchelka (ANO): Nenecháme si diktovat nesmysly, které ničí naši prosperitu

V Ostravě to byla síla! Jako ministr jsem přijel podpořit naše lidi a jasně říct: O osudu českých zaměstnanců a našem průmyslu musíme rozhodovat my sami doma v Česku, a ne odtržení bruselští úředníci od zeleného stolu!
Stojím za vámi. Práce v našich regionech není jen položka v tabulce, jsou to vaše životy a vaše hrdost. Na MPSV budeme chránit česká pracovní místa a naše zájmy na prvním místě.
Nenecháme si diktovat nesmysly, které ničí naši prosperitu.
Díky všem za podporu, v Ostravě je srdce našeho průmyslu a já ho budu bránit!
Ing. Aleš Juchelka
